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В Сахалинскую область прибыл двухпалубный Боинг-747-400 "Хабаровск"
"Хабаровск" - именно так называется двухпалубный Боинг-747-400, который сегодня приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. До этого момента все широкофюзеляжные воздушные суда подобного класса появлялись на островной земле в единичных случаях, с разрешения федеральных летных властей.
- Событие знаковое и символическое. Самолет вылетел из аэропорта Внуково 20 сентября, в день рождения аэропорта Южно-Сахалинска, которому исполнилось 72 года. Тогда, много лет назад, аэропорт мог принимать самолеты с максимальной вместимостью 24 человека, а сейчас мы имеем возможность доставлять на остров почти 500 человек разом, - рассказывает заместитель генерального директора аэропорта Тамара Грачева.
По её словам, регулярно один из самых больших самолетов в мире, вмещающий 447 пассажиров (409 в эконом- и 38 в бизнес-классе), начнет курсировать между Москвой и Южно-Сахалинском с лета 2018 года. Этот вылет – пробный. Зато принимать самолеты-гиганты аэропорт областного центра теперь имеет право хоть каждый день.
Эта возможность появилась благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы, на которую в прошлом году из регионального бюджета было выделено 1,9 млрд рублей. ВПП была усилена и расширена. В ширину она теперь не 50, а 60 метров, а прочность увеличилась до 60 единиц, еще год назад летом этот показатель был 43 единицы, а зимой – 49 единиц.
- Сегодняшнее событие – очередной этап по развитию аэропорта Южно-Сахалинска, на следующем мы приступаем к строительству нового аэровокзального комплекса. С завершением этой работы у нашей области появится достойная визитная карточка, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергей Садовников.
Как рассказывают специалисты, работы по модернизации аэропортового хозяйства будут продолжены. В этом году планируется заменить порядка 1300 плит на южном участке взлетно-посадочной полосы, который испытывает основные нагрузки от воздушных судов.
Кроме этого, будут усилены бетоном несколько стоянок под такие широкофюзеляжные самолеты как Боинг-747. В следующем году запланирована установка четырех выходов, которые впоследствии прирастят к зданию будущего аэровокзала. В 2018 году вдоль оси ВПП будет смонтирована светосистема, установят датчики, определяющие степень обледенения ВПП.
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