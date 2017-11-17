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22 Ноября 2017, 16:12 | Регион сегодня |

В аэропорту Южно-Сахалинска началась модернизация перронов с помощью уникальной техники

Активная работа развернулась в районе грузового перрона стоянки воздушных судов. Здесь производится усиление аэродромных покрытий бетоном. Общая площадь запланированных на этот год работ - 28 тысяч квадратных метров.

Реконструкция перрона и мест стоянки воздушных судов ведется при помощи уникальной американской техники. Это автоматизированный комплекс, позволяющий укладывать прочный бетон специальной аэродромной марки толщиной 28 сантиметров по 300 кубометров в час. Комплекс состоит из трех машин. Первая принимает бетонную смесь и выстилает ее в полосу прямоугольного сечения. Для этого не требуется выставлять опалубку, что значительно сокращает процесс подготовки к работе. Второй механизм укрепляет смесь и формирует ее в горизонтальные железобетонные изделия. За два часа эта машина проходит 150 метров. Ширина ее захвата - 7 метров, но регулировка позволяет ее увеличить. Третья машина наносит специальную эмульсию, защищающую бетон на время его созревания. Для работы комплекса рядом на площадке с перроном стоит небольшой бетонный завод, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Техника здесь задействована современная и удобная в работе. Думаю, что при необходимости подобный комплекс можно использовать и на других строительных площадках области, - отметил генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.

Реконструкция перрона не только позволит принимать тяжелые воздушные суда максимальной вместимости, но и значительно повысит безопасность полетов. Замена старого изношенного покрытия полностью исключает возможность попадания в авиационные двигатели воздушных судов осколков бетона. С ходом строительства на грузовом перроне ознакомился губернатор области Олег Кожемяко. Глава региона отметил важность проводимых работ не только для безопасности пассажиров, но и для социально-экономического развития островного края.

- Модернизация грузового перрона позволит в разы увеличить количество перевозимых самолетами грузов, стратегически важных в условиях новой экономической политики региона. В частности, крупного рогатого скота и поголовья свиней для новых сельскохозяйственных производств, созданных в рамках территории опережающего развития «Южная». Ранее животные доставлялись на Сахалин только морем.  Это долго и проблематично с точки зрения сохранения поголовья. В наш регион уже обращаются авиакомпании, которые специализируются на перевозке крупного рогатого скота из Голландии и Европы, - подчеркнул глава региона.

 Проводимые работы - только часть масштабной реконструкции всего аэровокзального комплекса. Впереди - строительство современного трехэтажного здания нового аэропорта. Оно составит почти 40 тысяч квадратных метров. В нем будут учтены все требования по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями. В час терминал сможет принимать 550 пассажиров с внутренних линий и 250 человек с международных рейсов. Модернизация аэропорта входит в комплексную стратегию развития Сахалинской области и отвечает потребностям региона. Это также важная и необходимая мера для дальнейшего развития туризма на острове, где располагается популярный горнолыжный курорт «Горный воздух».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: безопасность  аэропорт 


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