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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
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На Сахалине определят лучшего мастера суши
Соревнования кулинаров пройдут 24 и 25 ноября в торговом центре «Столица» Южно-Сахалинска. Их цель – развитие сферы общественного питания в регионе, повышение уровня обслуживания на предприятиях островной индустрии гостеприимства и общественного признания авторитета островных поваров и кондитеров.
В программе форума - ряд конкурсов: командный - с участием предприятий общественного питания «Ресторан (кафе) года-2017», среди мастеров европейской кухни «Повар года-2017» и японской - «Мастер суши-2017», среди барменов - «BARTENDER’S CUP», а также на самый интересный рецепт бутерброда.
Запланированы и состязания для детей - конкурс рисунка на тему «70 лет со дня образования Сахалинской области» и поварской - «Я бы в повара пошел…». На площадке чемпионата пройдут обучающие семинары и мастер-классы от ведущих специалистов российской и японской кулинарной школы, соообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Оценивать мастерство конкурсантов будут судьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, а также из Японии. Возглавляет судейскую бригаду Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Главный приз Чемпионата - «Кубок Губернатора Сахалинской области». Победители в конкурсах получат медали и дипломы, призы, право прохождения образовательных программ в ведущих профессиональных школах страны.
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