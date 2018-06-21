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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:47 |
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"Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" принесет дополнительные налоги в бюджет Сахалина
В ходе мероприятия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и компанией «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», эксплуатирующей Киринское и Южно-Киринское газоконденсатные месторождения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.
Александр Хорошавин отметил, что для Сахалинской области это очень важный сигнал, свидетельствующий о долгосрочном характере работы компании на острове и стратегическом отношении к островному региону. «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» принесет дополнительные налоги в бюджет региона и создаст новые рабочие места. Уже сейчас 30% персонала, работающего на проектах компании – сахалинцы.
- Мы придаем большое значение данному Соглашению, поскольку оно позволяет координировать совместную деятельность правительства Сахалинской области и ОАО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» не только в различных аспектах социального партнерства, но и производственной деятельности. Рассчитываю, что заключение Соглашения позволит компании активнее участвовать как в отдельных гуманитарных проектах, так и в процессе модернизации инфраструктурных объектов, имеющих важное социальное значение для жителей области, - сказал губернатор.
Как было отмечено, сейчас на Киринском месторождении эксплуатируют две скважины, добывая в сутки 4,5 млн. кубометров газа.
В 2018 году в работу здесь введут все семь скважин, которые будут давать ежегодно 5,5 млрд. кубометров газа. Что касается Южно-Киринского месторождения, то разведка на нем продолжится вплоть до 2017 года. В 2019 году здесь будут работать шесть скважин.
- Очень важно, что в такой непростой ситуации, когда экономические сложности вынуждают многие компании корректировать свои планы в сторону уменьшения, нефтегазовые проекты Сахалина продолжают работать и не планируют сворачиваться. Мне об этом неоднократно говорили представители «Эксон Мобил», «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи» по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». И это относится к освоению Киринского и Южно-Киринского месторождений по проекту «Сахалин-3», - сказал Александр Хорошавин.
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