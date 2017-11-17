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На Дальнем Востоке ожидают поступления в продажу яиц кремово-розового окраса

На Сахалине начали разводить новый гибридный стрессоустойчивый вид кур-несушек, который специалисты прозвали "далматинцем"

Уже в конце апреля на прилавках островных магазинов появятся яйца непривычного для жителей Сахалина и Курил кремово-розового окраса. Из Свердловской области к нам привезли пробную партию – 5 тысяч цыплят. Но, при динамичных показателях продуктивности и хорошем спросе на яйцо, специалисты предприятия «Птицефабрика Островная» планируют увеличить объемы.

 

- Мы решили попробовать новый кросс под названием «Коралл», который вывели немецкие селекционеры. По наблюдениям могу сказать, что гибрид очень хороший - стрессоустойчивый, неприхотливый в содержании. О цвете яйца мы сообщаем заранее, чтобы никто не удивлялся, – прокомментировал новшество заместитель главного ветеринарного врача ГУСП «Птицефабрика Островная» Константин Киселев.

Термин «кросс» обозначает межпородный гибрид, обладающий лучшими характеристиками, чем родительские породы. Сама птица интересна тем, что она белого цвета, но на ней есть черные пятнышки – некоторые специалисты называют её «далматинец». У яиц этого кросса очень прочная скорлупа. Сейчас птенцам с свердловского завода всего 73 дня, процесс яйцекладки начнётся через два месяца, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Нам очень важна обратная связь с покупателями, будем следить за отзывами.  На сегодняшний день задача такая – объём производства продукции довести до такого уровня, чтобы закрыть потребность области. Вместе с этим, мы будем увеличивать производство отборного яйца, влиять на качественные показатели скорлупы, что важно при транспортных перевозках по региону, – сообщил директор ГУСП «Птицефабрика Островная» Сергей Добреля.

На предприятии сейчас активно работают над увеличением прочности яиц. Здесь используют технологию, которая позволяет, при изменении рациона и светового режима содержания птиц, сделать скорлупу жестче. При этом увеличивается срок использования кур-несушек.

На протяжении многих лет «Птицефабрика Островная» по производственным показателям признаётся одним из лучших предприятий не только в Сахалинской области и Дальневосточном регионе, но и в России.  

Сегодня сельское хозяйство - один из локомотивов развития экономики страны.  На совещании по развитию агропромышленного комплекса президент Владимир Путин отметил, что отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику. В стране успешно работает государственная программа развития сельского хозяйства.

В 2017 году птицефабрика произвела 108 млн. штук яиц, одна несушка в среднем снесла 327 яиц. На 1 января 2018 года общее поголовье птицы яичного направления составило 650 тыс. голов, что составило 127 процентов к аналогичным показателям производства по итогам 2016 года.

- На предприятии последовательно наращивают объёмы производства, эта задача поставлена губернатором. В 2017 году на птицефабрике реконструировали и ввели в эксплуатацию два птичника, что позволит в 2018 году произвести на Сахалине до 120 миллионов яиц.  А в месяц предприятие выпускает их 9-10 миллионов штук, – отметил начальник отдела животноводства регионального министерства сельского хозяйства Илья Юрьев. - Самое главное для нас – обеспечить жителей Сахалинской области полезной, доступной, качественной продукцией.

На птицефабрике активно развивается и бройлерное направление. Сейчас здесь содержатся более 104 тыс. бройлеров. За 2017 год получено 2 тыс. тонн мяса кур.  Это составляет 327 процентов к уровню 2016 года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: продукты  сельское хозяйство 


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