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Среда| 23 Января, 19:22 |
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Обладатель наград "Росатома" стал и.о.управляющего делами губернатора и правительства Сахалина
Исполняющим обязанности управляющего делами губернатора и правительства Сахалинской области назначен Андрей Ступишин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Андрей Владимирович Ступишин родился в городе Горький в 1965 году. Получил высшее образование по специальности «Физико-энергетические установки, инженер-физик», окончив в 1993 году Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева.
С 1991 по 1999 год работал в Нижегородском филиале института машиноведения имени А.А. Благонравова, занимал должности инженера- программиста, младшего научного сотрудника, научного сотрудника.
В 2000-х Андрей Ступишин перешел на работу в администрацию губернатора Нижегородской области, став консультантом регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейший трудовой путь в органах государственной власти региона - начальник отдела по обеспечению деятельности заместителя губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области по ЖКХ и строительству.
С 2007 года работал в сфере энергетики. До января текущего года занимал должность начальника оперативно-распорядительного управления Нижегородской Инжиниринговой компании «Атомэнергопроект».
Андрей Ступишин имеет ряд наград госкорпорации «Росатом»: медаль «За участие в строительстве блока 4 Калининской АЭС», памятная медаль «Строителю Ростовской АЭС блок 2», нагрудный знак отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени.
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