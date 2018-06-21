|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 13 Июля, 16:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Широкий доступ к биоресурсам прибрежной зоны откроют жителям Сахалина и Курил
Его основные посылы – сделать «прибрежку» доступной для жителей области, увеличить долю свежей и охлаждённой рыбы на столах островитян. Использовать также этот ресурс для удешевления рыбопродукции и повышения самозанятости людей.
- На Сахалине и Курилах мы должны создать все условия для того, чтобы местные рыбаки-любители и предприниматели получили возможность беспрепятственно выходить в прибрежную зону морей, ловить рыбу и её реализовывать. Сейчас необходимо разработать такой уведомительный порядок для небольших судов и лодок по заходу в морские порты и выходу из них с выборочным осмотром. Нужна простая и понятная для граждан схема, скажем регистрация через МФЦ. Административные процедуры при этом должны быть упрощены. Для реализации инициативы есть самое главное - пожелания сахалинцев и поддержка руководства страны, - сказал Олег Кожемяко.
Губернатор поручил в недельный срок выработать предложения по созданию новой схемы регулирования добычи в прибрежной зоне. При этом предостерёг от возможных ошибок: недопустимы условия для возникновения браконьерства и перекупки рыбопродукции.
- Объём работы большой - предстоит разработать схему, определить типы судов, сроки, способы и орудия лова и, в целом, условия, на которых в конкретных акваториях будут добываться те или иные виды рыб и морепродуктов – их перечень также необходимо уточнить, - пояснил Игорь Быстров - зампредседателя областного правительства, курирующий рыбную отрасль.
Все эти многочисленные вопросы, по его словам, будут предварительно согласовываться с наукой, силовыми и контролирующими структурами.
Рыбакам-прибрежникам планируется выдавать путёвки и патенты. В ряде случаев им и вовсе предоставят возможность ловить без каких-либо разрешений, например, камбалу на удочку. Регулировать добычу биоресурсов в прибрежной морской зоне Сахалина и Курил предлагается региональной межведомственной комиссии, подобной той, которая ежегодно следит за промыслом анадромных видов рыб в ходе лососёвой путины.
В состав новой комиссии войдут представители региональной власти и рыбацкой общественности, контролирующих органов - территориальных управлений Россельхознадзора и Росрыболовства, пограничники.
- В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- В Холмске начала действовать электронная система оплаты проезда
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить каркас нового аэровокзального комплекса
- Строящийся на Курилах рыбообрабатывающий комплекс аналога в России не имеет
- Франция хочет стать ближе к Сахалину
- Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.