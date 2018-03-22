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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Марта, 00:49 |
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На Дальнем Востоке началось строительство трех новых железнодорожных мостов
Все три моста, на 47, 57 и 61 км главного хода Корсаков-Ноглики, расположены в непосредственной близости друг от друга, что позволило оперативно и с минимальными затратами приступить к сооружению временных мостов.
В настоящее время на 47 км начато обустройство береговых опор для сооружения временного мостового обхода. В первой половине апреля будет выставлен мостовой пролет, и начнется отсыпка временных подходов к нему. На 57 км временный мост уже готов, и в данный момент на стройплощадке концентрируются необходимые объемы скального грунта для отсыпки подходов.
Первые два моста считаются малыми (до 20 м), а мост на 61-ом км будет трехпролетным, и его длина составит 56 метров. На уже готовом временном сооружении мостовики приступили к работам по подготовке к укладке верхнего строения пути. Здесь же в ближайшее время, после схода снега, приступят к сооружению 500-метровых подходов с обеих сторон.
Все три новых железобетонных моста будут сданы в 4-м квартале текущего года. К началу мая монтажные работы начнутся еще на двадцати мостах.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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