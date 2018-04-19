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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Апреля, 15:03 |
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Сахалин отказывается от привлечения трудовых мигрантов
Такое решение накануне приняла областная межведомственная комиссия, которая рассматривает вопросы привлечения трудовых мигрантов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В Сахалинской области по решению губернатора взят курс на снижение числа иностранцев, занятых в островной экономике. Введены ограничения на их трудоустройство в таких сферах, как производство хлеба и кондитерских изделий, работа на автостоянках, в автобусном транспорте и такси, а также по ряду направлений торговли и строительства.
Результат – за последние два года количество трудоустроенных жителей Сахалинской области в данных сферах увеличилось на 34 процента. Доля иностранцев, занятых в островной экономике, напротив существенно снизилась и сейчас составляет около 10 процентов.
На очередном заседании межведомственная комиссия рассмотрела 16 заявок от сахалинских работодателей. Они касались увеличения в 2018 году квоты на привлечение иностранных работников из стран Дальнего Зарубежья на 1290 человек.
Ряд заявок был отклонен в виду возможности замещения мигрантов сахалинскими трудовыми ресурсами. В совокупности одобрено привлечение лишь 51 иностранного работника для четырех сахалинских организаций.
- В Сахалинской области в первую очередь должны обеспечиваться работой граждане России. Это наша принципиальная позиция. Поэтому мы продолжим реализацию политики по снижению доли трудовых мигрантов, задействованных в экономике региона, - отметил заместитель председателя правительства области Алексей Белик, который вел сегодняшнее мероприятие.
Напомним, в островном регионе квота на привлечение трудовых мигрантов ежегодно сокращается. Так, на 2018 год она составляет всего 1176 разрешений на работу, что на 60 процентов меньше, чем в 2017 году и на 78 процентов – чем в 2016.
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