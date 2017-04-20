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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Мая, 07:43 |
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На Сахалине завершена "перешивка" пути на перегоне Вахрушев–Марково
Таким образом, весь путь от северной станции Ноглики до станции Арсентьевка протяженностью порядка 500 км реконструирован под ширину коллеи 1520 мм, но с сохранением рабочего хода по прежней ширине колеи – 1067 мм (японский стандарт).
В рамках первого этапа перевода островной колеи на стандарт 1520 мм (2018 год) будут произведены: укладка готовой рельсошпальной решетки на участках Шахта-Холмск и Ильинск-Арсентьевка; переукладка рельсовой нитки на готовых перегонах Холмск – Ильинск и Ноглики – Арсентьевка. Кроме этого с начала года на данных участках пути начнется возведение новых мостов и других необходимых объектов. На завершающем этапе (2019 год) будут реконструированы участки пути на перегонах Корсаков – Южно-Сахалинск – Арсентьевка.
В настоящее время силами островных железнодорожников продолжается подготовка к заключительным этапам переустройства островной магистрали. На станции Холмск-сортировочный ведутся работы по сооружению базы накопления материалов верхнего строения пути, на ряде станций приступили к работам по переводу дополнительных станционных путей на ширину колеи 1520 мм. Проектными институтами завершается сбор инженерно-геологических данных о состоянии железнодорожного полотна на отдельных участках, а также грунтов в районе мостов, требующих замены.
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