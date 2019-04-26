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На Итурупе завершила работу 21-я медико-просветительская экспедиция "Рубежи России"
На Итурупе завершила работу 21-я медико-просветительская экспедиция "Рубежи России". Через несколько часов врачи прилетят на Сахалин, где им предстоит встреча с новым главой областного минздрава, а затем медики разъедутся по местам жительства — в Москву, Чебоксары, Санкт-Петербург, Ярославль, сообщает ИА Sakh.com
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2007 году Фонд Андрея Первозванного совместно с компанией «Гидрострой» при участии Александра ВЕРХОВСКОГО, лауреата Международной премии Фонда Андрея Первозванного «За веру и верность», при поддержке правительства Сахалинской области начали благотворительный проект - медико-просветительскую экспедицию «Рубежи России». Сначала раз в год, а с 2012 г. два раза - весной «детская», а осенью «взрослая» команда ведет прием местного населения Итурупа. За 12 лет более 300 врачей-волонтеров, включая кандидатов и докторов медицинских наук, пройдя конкурсный отбор, стали участниками проекта, подобного которому нет в России.
Многое в этой экспедиции было в первый раз. Впервые на остров высадился столь внушительный десант врачей — 15 специалистов по 14 направлениям, впервые вместе с детскими врачами приехали и взрослые, впервые было выявлено такое огромное количество патологий у пришедших на приём и, наконец, в первый раз за семь дней число посещений перевалило за 2 тысячи.
В течение прошедшей недели в здании курильской ЦРБ наблюдалось небывалое оживление. Чтобы занять очередь, к дверям ЦРБ приходили в половине шестого утра, а если человек задерживался на пару часов, то в списке он оказывался в третьем-четвертом, а то и в пятом десятке. И это, несмотря на то, что каждый день приём велся по восемь часов в день с небольшим перерывом на обед.
Местные власти, видя столь высокий наплыв людей, даже изменили график движения автобусов, чтобы жители острова смогли добраться вечером домой. Такого ажиотажа за все годы не было, признал глава района Вадим Рокотов.
— Пожалуй, единственное, чем остались недовольны курильчане, что вы так редко приезжаете и так быстро уезжаете, — обратился Рокотов к членам экспедиции на встрече в мэрии по итогам работы. Встреча состоялась накануне во второй половине дня, потому что в первой продолжился приём посетителей.
Председатель собрания депутатов Татьяна Белоусова, поблагодарив врачей за работу, продолжила тему довольно мудрёно:
— Такое огромное количество людей я отношу к тому, что у нас возник какой-то резонанс с населением. Есть такой фактор, как подрастающее поколение, накопившиеся проблемы, и это новая фаза синусоиды, к которой мы подходим. Мы сегодня фиксируем синусоиду повышенного спроса. Мы готовы принять замечания, потому что наша задача системно отработать, чтобы было меньше проблем у островного здравоохранения, — сказала Татьяна Белоусова и пригласила к обмену мнениями.
Вначале несколько говорящих цифр.
— Всего мы диагностировали 333 заболевания у детей и 259 вновь установленных диагнозов у взрослых, — начала руководитель экспедиции, заведующая травматолого-ортопедическим отделением №1 НИДОИ имени Турнера Минздрава РФ Ольга Сосненко. — Каждый врач по своей патологии скажет сам, но у меня сложилось впечатление, что больных детей на острове стало больше. Я имею в виду сейчас ортопедический профиль. Для сравнения: если раньше таких больных не было или их было очень мало, то сейчас из 162 детей, пришедших на приём, у 94 отмечена какая-то патология. Можно говорить о том, что патологии не тяжёлые, за исключением двух человек, которым требуется операция. Но это тревожная тенденция.
Изменения в здоровье детей кандидат медицинских наук Ольга Сосненко связала напрямую с изменившимся образом жизни юных курильчан.
— Когда мы первый раз приехали (Ольга Сосненко приезжает уже шестой год подряд — прим. авт.), Интернет на острове был в зачаточном состоянии, и никто из детей с гаджетами не сидел. Сейчас это повальное увлечение. Другой момент: не было столько иногородних, которые и привезли сюда свои заболевания. В Курильском районе стало очень много полных детей. Такая тенденция наблюдается в крупных городах, но у вас дети очень упитанные, — обратила внимание Ольга Сосненко, сделав ударение на слове "очень".
В продолжение темы детского здоровья тревожно прозвучала и реплика педиатра Санкт-Петербургской городской клинической больницы №5 имени Филатова Ирины Орловой.
— У детей на острове поголовная склонность к кариесу зубов. Есть склонность и к запорам, и это связано, на мой взгляд, с недостатком кисломолочных продуктов и клетчатки (фруктов, овощей) для правильной моторики, — уточнила Ирина Игоревна.
Как выяснилось, плоды цивилизации негативным образом сказываются не только на весе и пищеварении детей. На острове по сравнению с прошлыми годами увеличилось число несовершеннолетних с приобретенными нарушениями зрения. При этом возраст пациентов постоянно снижается.
— Родителям зачастую проще дать ребенку дать планшет или телефон, чтобы тот отвлёкся и не мешал, но потом они удивляются, почему ребенок стал хуже видеть. Что касается здоровья взрослых, то тут ситуация заметно лучше. Но в кабинете у врача есть проблема — аппарат для диагностики то работает, то не работает, — констатировала врач-офтальмолог Сахалинской областной детской больницы Евгения Галкина.
Сидевший в паре метров за Галкиной исполняющий обязанности главного врача ЦРБ Евгений Демянишин невозмутимо ответил на замечание офтальмолога:
— У нас всё под контролем. Заявки мы уже сделали, обещают прислать во втором полугодии.
Ещё несколько раз, когда речь заходила о закупке расходных материалов и оборудования, в частности, автоматического анализатора для проведения анализов, Евгений Демянишин с олимпийским спокойствием отвечал, что "всё под контролем, заказы сделали, ожидаем во втором полугодии".
В какой-то момент председатель собрания Татьяна Белоусова не выдержала и с иронией под улыбки собравшихся заметила: "Прям, не знаю, чего ждать во втором полугодии, не сильно ли большой праздник у нас намечается!".
По словам "сердечного" доктора из Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Валерии Коробковой, в ходе приёма были выявлены первичные патологии у 5 детей и 41 взрослого. Среди них — несколько человек, которых желательно срочно отправить на лечение на Сахалин.
В докладе кардиолога Коробковой и её коллег не раз говорилось о необходимости более тщательного исследования щитовидной железы, а для этого опять-таки нужны аппаратура, специальные навыки и знания.
В свою очередь, врачи, специализирующиеся на лечебной физкультуре, указывали на необходимость привлечения спортивного врача. Как воздух, необходим в ЦРБ Курильска невролог.
Как выяснилось, из 163 человек, пришедших на приём к неврологу, 103 вышли из кабинета с первичным диагнозом по невралгии. Причем, как было отмечено в ходе общения, "патология очень разнообразная" и в большей степени отмечена в Горячих Ключах. Эта фраза обеспокоила главу района Вадима Рокотова, и он поинтересовался, а как Итуруп выглядит на фоне других регионов?
Оказалось, что в других территориях положение немногим лучше. Но для Курильского района есть тревожный сигнал: зачастую диагнозы в ЦРБ ставят неверные, а отсюда и непредсказуемые последствия.
Итоговая рекомендация от членов экспедиции — срочно пригласить на остров квалифицированного невролога.
Ещё из тревожного: по сравнению с прошлым годом увеличилось число онкобольных. Если за весь год было 17 человек, то за 4 месяца нынешнего года уже выявлено 16.
— Хотелось бы больше настороженности (читай, внимательности и участия, — прим. авт.) врачей первичного звена, — очень деликатно заметила маммолог-онколог из Ярославля Наталья Сотскова, а затем жёстко припечатала. — Аппарат сам не ставит диагноз, врачей нужно обучать, иначе закупка дорогостоящего оборудования бесполезна.
Поскольку экспедиция "Рубежи России" это не только медицинская, но и просветительская акция, были проинструктированы более 250 детей и родителей. Курильчан обучали приемам массажа и лечебной физкультуры, рассказывали о здоровом образе жизни.
Приезд следующей, взрослой экспедиции "Рубежи России", организованной фондом Андрея Первозваного и финансируемой АО "Гидрострой", запланирован на сентябрь текущего года.
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