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На Шикотане будет создана территория опережающего развития "Курилы"
Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-тихоокеанского региона.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании 18-й дальневосточной ТОР – "Курилы".
Как рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, возможность создания на Курильских островах территории опережающего развития заложена в федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы».
"ТОР "Курилы" является уникальной площадкой для реализации различных инвестиционных проектов в рыбной отрасли, области чистой энергетике и добыче полезных ископаемых. Сегодня идут переговоры о совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курилах, о конкретном наборе проектов, об юридических конструкциях такого взаимодействия. Но это не значит, что жизнь на островах должна остановиться до принятия итогового решения. Двухсторонние переговоры не должны приостановить процесс социально-экономического развития Курил. Действует федеральная целевая программе развития остров до 2025 года, появляются новые инвестиционные проекты. ТОР "Курилы" создается потому, что российские инвесторы выказали интерес и готовность реализовывать именно здесь свои проекты. Режим ТОР позволяет также и иностранным инвесторам на равных условиях с российскими реализовывать свои проекты", - прокомментировал Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока.
Площадка ТОР "Курилы" будет создана на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области. Основанием для принятия решения о создании ТОР на Курилах стало обращение руководства рыбокомбината «Островной» с предложением строительства на Курильских островах комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов.
Инвестор планирует вложить в свой проект 7,4 млрд рублей. Будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционный проект будет реализовываться в три этапа. В 2017 году под гостиницу для персонала перестроят административное здание. На втором этапе в 2018 году будут построены новый консервный завод, корпус под линию рыбомучной установки, морозильный склад на 15 тысяч тонн единовременного хранения, а также новое административной здание и столовая. До 2020 года будут введены в эксплуатацию два роботизированных морозильных завода, запущен завод по глубокой переработке тресковых и лососевых пород рыб. Продукция будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – в Японию, Китай, Республику Корея и другие страны.
На сегодня, помимо якорного резидента - рыбокомбината "Островной" - интерес к реализации проектов в новой ТОР выразил ряд российских компаний. Минвостокразвития России изучает предложения инвесторов. Речь идет о проектах по строительству рыбоперерабатывающих предприятий, развитию марикультуры и рыбоводства, созданию электростанций малой мощности с использованием возобновляемых источников энергии, инфраструктурных проектах по развитию экологического туризма и созданию туристско-рекреационных зон и мини-отелей, а также о проекте по освоению золоторудного месторождения на Южных Курилах.
По оценкам специалистов Минвостокразвития, общий объем частных инвестиций в эти проекты составит не менее 10 млрд. рублей, совокупные поступления в бюджет до 2026 года от налогов и сборов, с учетом предоставляемых государством инвесторам ТОРов налоговых льгот, составят более 5,8 млрд. рублей. Вклад в валовый региональный продукт Сахалинской области от реализации проекта ТОР составит порядка 5,2 млрд рублей.
Решение о создании ТОР на Курильских островах было одобрено 5 июля на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедшей под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.
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