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На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
Одной из самых ожидаемых программ Сахалинского международного кинофестиваля “Край света”, помимо конкурса, традиционно является внеконкурсная программа “Самое главное”. В нее включены только фильмы-события, которые определяют лицо современного мирового кинематографа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-центре кинофестиваля.
В этом году в программе “Самое главное” можно будет увидеть как долгожданные хиты международных кинофестивалей, так и фильмы, которые российскому зрителю еще только предстоит открыть. К числу последних относится один из фаворитов критики на прошлогоднем кинофестивале в Локарно, обладатель Специальной премии жюри, второй по значимости этого награды фестиваля, социальный хоррор бразильских режиссеров Марины Рохас и Марко Дутры ”Хорошие манеры”. Эта картина сочетает в себе крепкую жанровую основу, социальную проблематику и авторский взгляд на мир - уникальное для современного кинематографа сочетание.
Если в бразильском хорроре речь идет о рождении необычного ребенка, то героями фильмов “Супер Модо” кенийца Ликариона Ваинанны и “Тропический вирус” эквадорца Сантьяго Касейды стали дети вполне обычные: оба фильма претендовали на “Хрустального медведя” за лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале, а “Супер Модо” получил специальное упоминание жюри. “Тропический вирус”, помимо прочего, примечателен еще и тем, что это черно-белая авторская анимация, поставленная по автобиографическому графическому роману художницы, работающей под псевдонимом Power Paola
Самый титулованный фильм программы - “Магазинные воришки” японского режиссера Хиракадзу Корээды. Он был удостоен в этом году Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля - самой престижной кинематографической награды в мире. В другой программе фестиваля, “Соседи/Друзья” можно будет также увидеть предыдущую работу Корээды, “Третье убийство” - представленный в прошлогоднем конкурсе Венецианского фестиваля детектив, поставленный по роману современного классика детективного жанра Ю Несбе, побывавший в конкурсе Венеции. Вместе с “Третьем убийством” за Золотого льва Венецианского фестиваля соревновался и фильм Абделатифа Кешиша “Мектуб, моя любовь”, также вошедший программу “Самое главное”. Еще один фестивальный фаворит в программе - фильм от недавнего лауреата премии “Оскар”, польского режиссера Павла Павликовского “Холодная война”. За него Павликовский был награжден призом за режиссуру на Каннском кинофестивале. “Холодная война” - красивая и трагичная история любви. что сделало ее главным фестивальным хитом этого года.
Помимо громких фестивальных хитов, в программу “Самое главное” включен и малоизвестный в европейской части мира индийский фильм “Токарный станок Джоши” режиссера Мангеша Джоши. “Край света” пристально следит за новейшим индийским независимым кино, гостями фестиваля в прошлые годы были режиссеры Амит Кумар и Ананд Ганди (его фильм ”Корабль Тесея” взял Гран-при СМКФ в 2013 году). Наконец, сахалинский зритель сможет увидеть победителя Московского кинофестиваля, якутский фильм “Царь Птица” Эдуарда Новикова - о дружбе одной якутской семьи в 1930-е годы с орлом, почитаемым как священная птица.
Еще одна порция фестивальных хитов ждет сахалинского зрителя в относительно новой программе фестиваля “Как научиться смотреть кино?”
“С прошлого года у нас закрепилась программа «Как научиться смотреть кино?», программа полемическая — о границах интерпретации и о том, насколько вообще в кино нужна интерпретация или, может быть, нужно просто смотреть, откинувшись на спинку кресла в темном кинотеатре. В нее включены три фильма - “Убийство священного оленя” Йоргоса Лантимоса, “Поророка” Константина Попеску и “Человек, который убил Дон Кихота” Терри Гиллиама, самый знаменитый долгострой мирового кино. Фильмы разные, но на их примере говорить о том, как “правильно” смотреть кино и если у этого процесса “правила”, как мне кажется, наиболее продуктивно”.
Алексей Медведев, программный директор СМКФ “Край света”: Фильмом закрытия 8 Сахалинского международного кинофестиваля “Край света”станет новая работа человека-оркестра Джеймса Франко “Горе-творец”, также включенная в программу “Самое главное”. В этой картине всевозможные “правила” самой жизнью подвергнуты радикальному сомнению: “Горе-творец” поставлен по биографической книге, рассказывающей о Томми Вайсо, авторе худшего фильма XXI века “Комната” (2003), ставшего культовым в среде любителей кино по всему миру. Сам Джеймс Франко сыграл в фильме главную роль, за которую он получил “Золотой глобус”.
Фото с сайта sakhalinfilmfestival.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
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