Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 24 Августа, 04:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
23.08 |
На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
23.08 |
На "Край света" прилетели члены жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля
23.08 |
Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
23.08 |
Жители Владивостока вместе с мэром наводят порядок в общественном транспорте
23.08 |
"Растопить ледяной занавес" Или "Возле Аляски течение теплое"
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
23 Августа 2018, 21:01 | Регион сегодня

На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"

Фильмом закрытия Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" станет новая работа человека-оркестра Джеймса Франко "Горе-творец"

Одной из самых ожидаемых программ Сахалинского международного кинофестиваля “Край света”, помимо конкурса, традиционно является внеконкурсная программа “Самое главное”. В нее включены только фильмы-события, которые определяют лицо современного мирового кинематографа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-центре кинофестиваля.
 
В этом году в программе “Самое главное” можно будет увидеть как долгожданные хиты международных кинофестивалей, так и фильмы, которые российскому зрителю еще только предстоит открыть. К числу последних относится один из фаворитов критики на прошлогоднем кинофестивале в Локарно, обладатель Специальной премии жюри, второй по значимости этого награды фестиваля, социальный хоррор бразильских режиссеров Марины Рохас и Марко Дутры ”Хорошие манеры”. Эта картина сочетает в себе крепкую жанровую основу, социальную проблематику и авторский взгляд на мир - уникальное для современного кинематографа сочетание.
 
Если в бразильском хорроре речь идет о рождении необычного ребенка, то героями фильмов “Супер Модо” кенийца Ликариона Ваинанны и “Тропический вирус” эквадорца Сантьяго Касейды стали дети вполне обычные: оба фильма претендовали на “Хрустального медведя” за лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале, а “Супер Модо” получил специальное упоминание жюри. “Тропический вирус”, помимо прочего, примечателен еще и тем, что это черно-белая авторская анимация, поставленная по автобиографическому графическому роману художницы, работающей под псевдонимом Power Paola
 
Самый титулованный фильм программы - “Магазинные воришки” японского режиссера Хиракадзу Корээды. Он был удостоен в этом году Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля - самой престижной кинематографической награды в мире. В другой программе фестиваля, “Соседи/Друзья” можно будет также увидеть предыдущую работу Корээды, “Третье убийство” - представленный в прошлогоднем конкурсе Венецианского фестиваля детектив, поставленный по роману современного классика детективного жанра Ю Несбе, побывавший в конкурсе Венеции. Вместе с “Третьем убийством” за Золотого льва Венецианского фестиваля соревновался и фильм Абделатифа Кешиша “Мектуб, моя любовь”, также вошедший программу “Самое главное”. Еще один фестивальный фаворит в программе - фильм от недавнего лауреата премии “Оскар”, польского режиссера Павла Павликовского “Холодная война”. За него Павликовский был награжден призом за режиссуру на Каннском кинофестивале. “Холодная война” - красивая и трагичная история любви. что сделало ее главным фестивальным хитом этого года.
 
Помимо громких фестивальных хитов, в программу “Самое главное” включен и малоизвестный в европейской части мира индийский фильм “Токарный станок Джоши” режиссера Мангеша Джоши. “Край света” пристально следит за новейшим индийским независимым кино, гостями фестиваля в прошлые годы были режиссеры Амит Кумар и Ананд Ганди (его фильм ”Корабль Тесея” взял Гран-при СМКФ в 2013 году). Наконец, сахалинский зритель сможет увидеть победителя Московского кинофестиваля, якутский фильм “Царь Птица” Эдуарда Новикова  - о дружбе одной якутской семьи в 1930-е годы с орлом, почитаемым как священная птица.
 
Еще одна порция фестивальных хитов ждет сахалинского зрителя в относительно новой программе фестиваля “Как научиться смотреть кино?”
 
“С прошлого года у нас закрепилась программа «Как научиться смотреть кино?», программа полемическая — о границах интерпретации и о том, насколько вообще в кино нужна интерпретация или, может быть, нужно просто смотреть, откинувшись на спинку кресла в темном кинотеатре. В нее включены три фильма - “Убийство священного оленя” Йоргоса Лантимоса, “Поророка” Константина Попеску и “Человек, который убил Дон Кихота” Терри Гиллиама, самый знаменитый долгострой мирового кино. Фильмы разные, но на их примере говорить о том, как “правильно” смотреть кино и если у этого процесса “правила”, как мне кажется, наиболее продуктивно”.
 
Алексей Медведев, программный директор СМКФ “Край света”: Фильмом закрытия 8 Сахалинского международного кинофестиваля “Край света”станет новая работа человека-оркестра Джеймса Франко “Горе-творец”, также включенная в программу “Самое главное”. В этой картине всевозможные “правила” самой жизнью подвергнуты радикальному сомнению: “Горе-творец” поставлен по биографической книге, рассказывающей о Томми Вайсо, авторе худшего фильма XXI века “Комната” (2003), ставшего культовым в среде любителей кино по всему миру. Сам Джеймс Франко сыграл в фильме главную роль, за которую он получил “Золотой глобус”.

Фото с сайта sakhalinfilmfestival.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кинофестиваль  Край Света 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика