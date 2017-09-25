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На Кунашир и Итуруп впервые прибыл чартерный авиарейс из Японии
В составе делегации, которая прибыла на безвизовой основе, – ранее проживавшие на этих землях люди, а также их дети и внуки, сотрудники японского МИДа, переводчики и медицинские работники. Они представляют 10 префектур Японии.
Примерно в 9:05 по местному времени воздушное судно приземлилось в аэропорту «Менделеево» на острове Кунашир. Здесь самолет покинула примерно половина делегации. Оставшаяся часть вылетела на соседний Итуруп.
На Курильских островах гости сегодня посетят кладбища, где захоронены их родственники. Состоятся заупокойные службы. А уже вечером – в 18:40 по расписанию - делегация отправится в обратный путь. Большинство ее участников посещают Курилы в рамках безвизовых обменов уже не первый раз. До этого группы из Японии доставлялись на острова только морем.
Договоренность о проведении первого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в Москве в конце апреля.
Напомним также, что ранее российская сторона отменила визы и для японцев, которые посещают остров Сахалин на пароме Корсаков – Вакканай - в течение до 72 часов. Последовали ответные меры - для россиян была упрощена процедура оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до 5 дней. По мнению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, логичным следующим шагом должно стать решение о безвизовом въезде в сопредельное государство для граждан России на период до 3 суток.
- Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал двустороннего сотрудничества в области туристических обменов и в сфере деловых связей, - считает глава региона.
Данную позицию разделяет и Харуми Такахаси – губернатор ближайшей к Сахалину японской префектуры Хоккайдо. В ходе недавней встречи – на полях Восточного экономического форума - главы регионов договорились приложить совместные усилия для того, чтобы повысить комфорт пассажирских перевозок на морской линии Корсаков – Вакканай.
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