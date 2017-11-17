|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Ноября, 12:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
РЖД планирует потратить на проект железнодорожного моста на Сахалин 1 млрд рублей
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) начнет проектирование транспортного перехода на Сахалин в 2018 году, заявил журналистам в Сочи министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает ТАСС.
"Средства на проектирование в размере 1 млрд рублей уже заложены в бюджет РЖД, инвестиционную программу на 2018 год", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос, начнется ли проектирование в 2018 году.
По словам министра, дальнейшее соединение Сахалина с Японией "обсуждается на различного политического уровня встречах", в том числе он планирует встретится в начале следующего года с профильным министром Японии.
Проект строительства транспортного перехода с Сахалина на материк обсуждается уже много лет. В 2001 году правительство утвердило Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". В исходной редакции она предусматривала строительство "железнодорожной линии, соединяющей остров Сахалин с материком (507 км), для освоения грузопотока в размере 5-7 млн тонн в год с возможным ростом в перспективе до 20 млн тонн".
В 2008 году переход на Сахалин был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года. Однако решение о строительстве до сих пор не принято.
В настоящее время приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной связи должна составить 580 км: она начнется от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.
По словам президента РФ Владимира Путина, стоимость моста будет ниже, чем перехода через Керченский пролив, но вместо него возможно строительство тоннеля. Решение о начале стройки пока не принято. Путин также отмечал, что, по предварительным расчетам, стоимость моста может составить 286 млрд рублей без учета стоимости работ по строительству подъездных путей на острове и в Хабаровском крае.
© Юрий Смитюк/ТАСС
- РЖД планирует потратить на проект железнодорожного моста на Сахалин 1 млрд рублей
- На Сахалине определят лучшего мастера суши
- В аэропорту Южно-Сахалинска началась модернизация перронов с помощью уникальной техники
- На Сахалине и Курилах за всю путину выловили всего около 50 тысяч тонн лосося
- На Сахалине подошли к "лососевому" вопросу с научной стороны
- Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" пройдут международные игры "Дети Азии"
- Вторая японская бизнес-миссия на Курилах изучила детали проектов для сотрудничества
- Курильские бизнесмены зовут японцев в бухту Измены
- Тяжеловесный груз для ОАО "Сахалинэнерго" доставили сахалинские железнодорожники
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.