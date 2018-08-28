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24 Февраля 2014, 18:49 | Регион сегодня
"Газпром" и Shell подписали дорожную карту третьей линии по производству СПГ в рамках проекта "Сахалин-2"
"Мы приветствуем последовательный подход нашего стратегического партнера ОАО „Газпром" к расширению завода в поселке Пригородное. Третья технологическая линия будет способствовать укреплению позиций проекта „Сахалин-2" как надежного поставщика энергоносителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
23 февраля в Сочи Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден подписали меморандум-дорожную карту.
Документ предусматривает разработку документации по предварительному проектированию (FEED) третьей технологической линии по производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении информации ОАО «Газпром».
«Глобальный рынок сжиженного природного газа активно развивается. В первую очередь — в азиатских странах. Ключ к тому, чтобы занять серьезные позиции на этом рынке, — создание новых мощностей по производству СПГ», — сказал Алексей Миллер.
Досье "Дальневосточного капитала": Оператор проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалин Энерджи». Ее акционерами являются: ОАО «Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5 минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%. В 2009 году в рамках проекта был введен в эксплуатацию первый в России завод по производству СПГ, начались поставки российского СПГ зарубежным потребителям. В 2010 году завод вышел на проектную мощность 9,6 млн тонн СПГ в год. В 2013 году на заводе было произведено 10,8 млн тонн СПГ и 5,4 млн тонн нефти. Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 90 странах.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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