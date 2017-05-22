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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 05:34 |
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Катамаран "Пингвин-33" свяжет Сахалин и японский остров Хоккайдо
- Рейсы будут выполняться два-три раза в неделю согласно расписанию, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Сергей Садовников. – Навигация на этой линии продлится до конца сентября.
Напомним, паромная переправа Корсаков - Вакканай заработала в 1999 году. В разные годы поток пассажиров составлял от 3,5 до 5,5 тысяч человек. После 2009 года он заметно ослабел. В 2015 году паромное сообщение было прекращено. Но вскоре губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и глава Хоккайдо Харуми Такахаси во время личной встречи высказались за возобновление работы парома. В результате «Сахалинское морское пароходство» подобрало морское судно для использования на линии Корсаков - Вакканай. Им стал катамаран «Пингвин-33», рассчитанный на 80 пассажиров. В 2016 году он совершил 15 рейсов, перевез 465 человек. В первом рейсе сезона на борту «Пингвина-33» было 20 пассажиров, в последнем - 78. Такая динамика дает надежду на успешное продолжение работы по развитию паромного сообщения между Сахалином и Хоккайдо, считает министр транспорта и дорожного хозяйства области.
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