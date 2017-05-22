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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 05:34 |
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На Сахалине разыскивают главного рыбака
Правительство Сахалинской области объявляет открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности руководителя регионального агентства по рыболовству Сахалинской области.
К участию в нем допускаются граждане, имеющие высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в рыбохозяйственной отрасли не менее 5 лет. Кандидатам необходимо представить следующие документы: резюме, содержащее сведения о профессиональном образовании, квалификации и стаже работы, с приложением фотографии, а также краткую аналитическую записку о состоянии рыболовства в Сахалинской области с перечнем проблемных вопросов и предложениями по их решению.
Документы для участия в отборе принимаются до 31 мая 2017 года. Отбор кандидатов будет проводиться в два этапа: рассмотрение документов и личное собеседование. Документы можно приносить по адресу: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 32, офис 111. тел.: (4242) 67-10-99 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), или отправлять на е-mail: v.shishkina@admsakhalin.ru.
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