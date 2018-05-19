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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине будут развивать многовидовой промысел водных биологических ресурсов
Об этом губернатор Олег Кожемяко заявил на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и министерства по развитию Дальнего Востока. На заседании обсуждались вопросы, связанные с соблюдением законодательства в рыбохозяйственном комплексе.
Ранее рыбаки могли сразу добывать минтай, треску, камбалу, терпуга и другие не запрещенные к вылову морские биоресурсы. Таким образом, без учета лососевых на береговую переработку поступало до 56 тысяч тонн рыбы за год. Многовидовой промысел обеспечивал экономическую основу прибрежного лова, наполнял береговую переработку и местные рынки.
- Недоучет региональных особенностей привел к угасанию не только предприятий отрасли, но и многих прибрежных населенных пунктов. Например, в Александровск-Сахалинском, Томари, Углегорске объемы уловов снизились в пять раз, – сообщил Олег Кожемяко. - Принятие поправок в Правила рыболовства по регулированию добычи рыбы в прибрежной шестимильной зоне позволит повысить эффективность промысла маломерного флота. В регионе готовы оказывать поддержку рыбакам, доставляющим свежую и охлаждённую продукцию на берег. Это важный момент, учитывая, что в настоящее время береговые перерабатывающие предприятия, в основном, ориентированы на сезонный промысел лососевых.
При рыбопромысловой деятельности в прибрежных акваториях невозможно отделить один вид от другого. К примеру, при добыче рыбы в Татарском проливе доли минтая, трески, бычка, камбалы и других объектов в улове примерно одинаковы. И их процентное соотношение в большей мере зависит от сезона и района промысла, чем от объекта, выписанного в разрешении.
Поправки в Правила рыболовства предполагают для рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока увеличение доли допустимого прилова – это объекты, пойманные при добыче основного вида рыб. Этот показатель в правительстве Сахалинской области предлагают повысить с двух до десяти процентов по водно-биологическим ресурсам, на которые устанавливаются общие допустимые уловы.
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