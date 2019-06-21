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Сахалинская область получила санитарный вертолет
Прямо на борту можно проводить диагностику пациентов и оказывать специализированную медицинскую помощь. Предусмотрен в вертолете и модуль с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
С возможностями воздушного судна ознакомился Валерий Лимаренко.
- Это летающая скорая помощь, готовая в любой момент отправиться на задание, чтобы спасти человека. На борту есть современное оборудование, которое позволяет оказывать экстренную помощь. При этом вертолёт сможет садиться возле областной больницы, ведь при доставке пациента в тяжелом состоянии очень важно время. Речь может идти о срочной операции или других лечебных мероприятиях, при которых нельзя медлить, - сказал глава региона.
Сейчас в Сахалинской области экстренную транспортировку пациентов авиацией преимущественно проводит региональное управление МЧС РФ. У службы есть профильные задачи и возможности использования ведомственного вертолета ограничены.
Поэтому по инициативе региональных властей в Сахалинскую область привлечен санитарный вертолет. Базироваться летающая неотложка будет в Южно-Сахалинске. При этом вертолёт управления МЧС продолжит выполнять санитарные задания.
Поставка специализированной авиатехники - часть федерального проекта по организации парка воздушных судов Национальной службы санитарной авиации в регионах страны. Проект предусматривает и создание точек базирования вертолетов, а также посадочных площадок рядом с медицинскими центрами. Одну из таких планируется обустроить возле Сахалинской областной клинической больницы, чтобы пациента можно было оперативно доставить в профильное отделение.
Федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом РФ в рамках поручения Президента России. В конце прошлого года в соответствии с распоряжением российского правительства НССА была определена единым поставщиком услуг санавиации в регионах страны.
На текущий момент в российские регионы поставлено более 60 машин с медицинским модулем. Служба уже приступила к выполнению задач в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях, Республике Карелия и других регионах.
На Дальнем Востоке Сахалинская область стала одним из первых регионов, в котором начинает работать Национальная служба санитарной авиации.
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