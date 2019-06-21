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Сахалинская область начнет переход на раздельный сбор мусора в 2019 году
В Сахалинской области раздельный сбор мусора сначала опробуют в областном центре. А в 2020-2021 годах этот опыт планируется распространить уже на всей территории Сахалинской области.
Вопросы, касающиеся проблемы переработки мусора, поступили на прямую линию Президента РФ Владимира Путина из разных регионов страны. В частности, в эфире прозвучало обращение от 15-летнего видеоблогера Кати Адушкиной. Ее интересовала проблема раздельного сбора мусора. Она сообщила, что несмотря на существование точек для такого сбора отходов, люди скидывают все "в одну кучу".
Владимир Путин заявил, что результаты мусорной реформы граждане должны почувствовать уже сейчас. Он выразил надежду, что удастся навести порядок в ближайшее время. Президент пообещал взять под личный контроль реализацию "мусорной реформы", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
По мнению главы области Валерия Лимаренко, реализация мусорной реформы позволит улучшить экологическую обстановку на островах.
- По подсчетам специалистов в регионе ежегодно возникает до 500 стихийных свалок. Все это серьезно ухудшает экологическую ситуацию. Конечно, при наличии мусорных свалок в местах отдыха нельзя говорить и о развитии туризма. Наша задача – сделать так, чтобы эта проблемы ушла в прошлое, наладить эффективную систему утилизации мусора и ликвидировать свалки, - сказал Валерий Лимаренко.
По данным министерства ЖКХ Сахалинской области, уже в этом году в областном центре будут установлены 20 площадок с заглубленными контейнерами и 166 контейнерных площадок с евроконтейнерами. Формат этих площадок - первый шаг к раздельному сбору мусора: так называемого "сухого" и "мокрого". Мусор, подлежащий переработке (пластик, картон и стекло) сахалинцам со второго полугодия текущего года будет предложено собирать в отдельный контейнер.
Также в текущем году планируется разработать проектно-сметную документацию для строительства объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в 12 муниципалитетах области. Сейчас определяются земельные участки под строительство, формируется документация для проведения процедуры торгов.
Сахалинские власти в ближайшие 6 лет направят более 10 миллиардов рублей на строительство новых полигонов и мусоросортировочных станций, мусорных площадок и рекультивацию действующих свалок. Уже в ближайшее время начнет действовать новый полигон утилизации ТКО на юге Сахалина, в районе карьера "Известковый".
Напомним, Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года. Она призвана упорядочить процессы утилизации мусора. В области будет внедрена система раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а старые свалки ликвидируют.
Размер платы за вывоз мусора сегодня определяется по единому тарифу из расчета 4 рубля за один квадратный метр общей жилплощади. По инициативе руководителя региона введена льгота для наименее социально защищенных категорий жителей. В частности, для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также "детей войны" плата снижена до 1 рубля за квадратный метр жилья.
Кроме того, с 1 сентября в четырех районах - Долинском, Анивском, Поронайском и Макаровском – будет запущен пилотный проект по переходу на подушевой расчет тарифа за услуги вывоза мусора. Такое решение принято по многочисленным обращениям жителей. Плата за утилизацию отходов будет начисляться, исходя из количества проживающих, а не по числу квадратных метров. В случае признания эксперимента успешным, со следующего года по всей области начнет действовать новая система формирования тарифов.
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