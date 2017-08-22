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Четверг| 24 Августа, 20:15 |
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На Курилах устранят цифровое неравенство
«Развитие Курильских островов – один из ключевых приоритетов нашей работы. По поручению главы государства реализуется отдельная долгосрочная федеральная целевая программа. Ключевым мероприятием данной программы является подключение Курильских островов к магистральной инфраструктуре связи, что позволит сделать Интернет и телефонную связь качественнее, дешевле и доступнее для населения. В условиях цифровизации экономики это также крайне важно для бизнеса", - прокомментировал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
По словам замминистра, подключение Курильских островов к единой сети электросвязи до конца 2018 года позволит решить задачу устранения цифрового неравенства, даст импульс для экономического и социального развития островов, повысит качество жизни населения Курил. «Речь идет о некоторых уточнениях механизмов финансирования данного мероприятия с тем, чтобы ускорить его реализацию. Исполнителем по данному мероприятию является Ростелеком, который в настоящее время готов к заключению контракта на строительство линии. Проектирование линии и инженерные изыскания морского дна завершены в полном объёме», - уточнил замглавы Минвостокразвития России.
«Мы видим хорошую динамику реализации намеченных планов и мероприятий по развитию Курильских островов. В течение первого полугодия годовой план по привлечению частных инвестиций уже перевыполнен на 26 процентов. Рассчитываем, что с принятием специальных решений по созданию территории опережающего развития динамика инвестиций вырастет», - резюмировал Артур Ниязметов.
Напомним, федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» была утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 793. Разработка Программы осуществлялась по поручению Президента Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № Пр-1922 в соответствии с концепцией, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2572-р.
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