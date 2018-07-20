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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 15:19 |
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Правительство России утвердило Концепцию ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы"
Минвостокразвития России выступает государственным заказчиком – координатором программы.
Проект Концепции подготовлен с учётом новой модели развития Дальнего Востока, предусматривающей использование механизмов стимулирования экономического роста, формирование институтов развития, реализацию конкурентных преимуществ геостратегического положения Курильских островов и комплексное использование их природного ресурсного потенциала.
Цель программы – комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.
В рамках Программы будут решены задачи развития транспортных и коммуникационных связей, включая обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами; создания конкурентоспособных точек роста, обеспечивающих опережающее социально-экономическое развитие; обеспечение жителей островов доступным и комфортным жильём, т.д.
Процедура подготовки федеральных целевых программ предусматривает на разных этапах создание ее концепции и проекта ФЦП. В соответствии с поручением Председателя Правительства, проект программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» будет внесен в кабмин до 1 апреля 2015 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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