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24 Декабря 2018, 11:01 | Регион сегодня

На Сахалине "Горный воздух" встречает 58-й горнолыжный сезон с новой входной группой

Для гостей спортивно-туристического комплекса – детей и взрослых – закуплено 500 пар инвентаря

Современное здание, построенное на нижней площадке спортивно-туристического комплекса, оценил временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко. 23 декабря глава региона принял участие в открытии 58-го горнолыжного сезона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

 

В двухэтажном здании новой входной группы, площадью около 5 тысяч квадратных метров, можно взять на прокат горнолыжную и сноубордическую экипировку. Для гостей спортивно-туристического комплекса – детей и взрослых – закуплено 500 пар инвентаря.

Здесь же разместились кассы, камера хранения, мастерская, спортивные магазины, санузлы, лифт. В скором времени заработают кафе и детская игровая зона с видеозалом. Немаловажно, что помещение оборудовано подъемниками для маломобильных посетителей.

- Новая входная группа станет лицом и визитной карточкой туристической жемчужины региона. При проектировании строители вдохновлялись комплексами в «Красной поляне» и швейцарских Альпах. На сегодняшний день «Горный воздух» с обширной зоной катания и развитой инфраструктурой является лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока. Но мы стремимся к тому, чтобы он стал первым в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а для этого необходимо открывать зимний сезон раньше всех – уже в начале декабря, – отметил Валерий Лимаренко, который, к слову, и сам увлекается горнолыжным спортом.

В феврале следующего года удобство новой входной группы смогут оценить участники и гости первых зимних международных игр «Дети Азии», которые приедут на Сахалин более чем из двух десятков стран. Часть соревнований пройдет на склонах «Горного воздуха».

На открытии горнолыжного сезона для гостей комплекса подготовили конкурсы, лотерею, выступления творческих коллективов, а также традиционный массовый спуск и поедание бургеров на скорость. В течение часа подъемы до средней станции были бесплатными.

- Прокатилась несколько раз по западной трассе. Снега еще маловато, но мой верный сноуборд уже устал пылиться дома. Сейчас бы настоящую сахалинскую метель, и было бы райдерам счастье, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Анна Шебунина.

С открытием сезона горнолыжников и сноубордистов поздравил также мэр областного центра Сергей Надсадин.

- Для огромного числа сахалинцев самое любимое время года – зима. Очень здорово, что «Горный воздух» тоже соответствует духу посетителей: находится все время в движении, развивается. Здесь бывают люди с разными увлечениями, с разной степенью подготовки, но абсолютно все приходят за хорошим настроением и здоровьем. Пусть в новом сезоне будет меньше падений и больше побед над собой, – пожелал Сергей Надсадин.

Напомним, в 2016 году по поручению Президента России Владимира Путина «Горный воздух» стал территорией опережающего развития. До 2021 года в развитие инфраструктуры ТОР направят свыше 10 миллиардов рублей бюджетных и частных инвестиций.

Площадь курорта станет в три раза большего нынешней. Общая протяженность трасс увеличится до 85 километров, количество канатных дорог – до 9. Также будут возведены две крупных гостиницы, горнолыжная деревня, два водноспортивных центра, японский бальнеологический комплекс.

В прошлом зимнем сезоне «Горный воздух» посетили более 95 тысяч гостей. Кроме жителей Дальнего Востока, на сахалинских склонах катались горнолыжники и сноубордисты более чем из 40 городов России и из 20 стран мира, самые экзотичные из которых – Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ожидается, что через несколько лет количество посетителей комплекса достигнет 300 тысяч человек в год, а ежегодные налоговые поступления в казну Сахалинской области составят свыше 500 миллионов рублей. Будет создано около тысячи новых рабочих мест. Также дополнительный стимул к развитию получит сопутствующая инфраструктура в Южно-Сахалинске – рестораны, SPA-комплексы, торгово-развлекательные центры, гостиницы.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Горный воздух  горные лыжи 


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