На Сахалине в первую очередь будут газифицировать Южно-Сахалинск и Корсаков

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 25 Сентября, 02:55 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 77 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
24.09 |
На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
24.09 |
Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание
24.09 |
Приморский писатель признан самым умным нумизматом
24.09 |
Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
24.09 |
Новый дальневосточный губернатор провозгласил "политику регионального эгоизма"
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Февраля 2016, 14:28 | Регион сегодня

На Сахалине в первую очередь будут газифицировать Южно-Сахалинск и Корсаков

Такое мнение высказал губернатор Олег Кожемяко в ходе обсуждения программы развития газоснабжения и газификации островного региона на период до 2020 года. В совещании принимали участие представители АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", ООО "Газпром межрегионгаз"

Истек срок действия предыдущей программы газификации области. Она была в основном выполнена. К «голубому топливу» в рамках сотрудничества правительства Сахалинской области и ПАО «Газпром» подключено более 6 тысяч домовладений, 295 промышленных предприятий и котельных, проложено около 800 километров газопроводов. Как рассказал Андрей Белоусов, исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области, из региональной казны направлено 3,8 миллиарда рублей на газификацию населенных пунктов, котельных и ключевых объектов энергетики.

Подготовленная программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период с 2016 по 2020 годы включала в себя  строительство шести газораспределительных станций, 840 километров поселковых и межпоселковых газопроводов. Планировалось подключение к газу более 10 тысяч домовладений, 146 промышленных предприятий в населенных пунктах Александровск-Сахалинского, Тымовского, Поронайского, Макаровского, Долинского и Корсаковского муниципальных образований, в некоторых районах Южно-Сахалинска.

Олег Кожемяко обратил внимание участников совещания, что программа предусматривает, прежде всего, обеспечение «голубым топливом» небольших населенных пунктов. Получается, что серьезные средства будут вложены в строительство газопроводов, но доступ к топливу получит минимальное количество потребителей. В результате многие объекты газотранспортной инфраструктуры будут эксплуатироваться не на полную мощность.  

- В областном центре сегодня проживает около 200 тысяч человек, в Корсакове – примерно 35 тысяч, - сказал глава области. – Газ нужно вести в первую очередь туда, где сосредоточено максимальное количество людей.

Губернатор поручил агентству по развитию электроэнергетики и газификации совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в областную программу.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: газификация 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика