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На Сахалине в первую очередь будут газифицировать Южно-Сахалинск и Корсаков
Истек срок действия предыдущей программы газификации области. Она была в основном выполнена. К «голубому топливу» в рамках сотрудничества правительства Сахалинской области и ПАО «Газпром» подключено более 6 тысяч домовладений, 295 промышленных предприятий и котельных, проложено около 800 километров газопроводов. Как рассказал Андрей Белоусов, исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области, из региональной казны направлено 3,8 миллиарда рублей на газификацию населенных пунктов, котельных и ключевых объектов энергетики.
Подготовленная программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период с 2016 по 2020 годы включала в себя строительство шести газораспределительных станций, 840 километров поселковых и межпоселковых газопроводов. Планировалось подключение к газу более 10 тысяч домовладений, 146 промышленных предприятий в населенных пунктах Александровск-Сахалинского, Тымовского, Поронайского, Макаровского, Долинского и Корсаковского муниципальных образований, в некоторых районах Южно-Сахалинска.
Олег Кожемяко обратил внимание участников совещания, что программа предусматривает, прежде всего, обеспечение «голубым топливом» небольших населенных пунктов. Получается, что серьезные средства будут вложены в строительство газопроводов, но доступ к топливу получит минимальное количество потребителей. В результате многие объекты газотранспортной инфраструктуры будут эксплуатироваться не на полную мощность.
- В областном центре сегодня проживает около 200 тысяч человек, в Корсакове – примерно 35 тысяч, - сказал глава области. – Газ нужно вести в первую очередь туда, где сосредоточено максимальное количество людей.
Губернатор поручил агентству по развитию электроэнергетики и газификации совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в областную программу.
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