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Главным призом в турнире для любителей зимней рыбалки "Сахалинский лед" стали 100 тысяч рублей
Соревнования состояли из двух этапов. Первый – командный, когда за отведенное время нужно было поймать максимальное количество наваги размером не менее 19 сантиметров. Главный приз здесь – 50 тысяч рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Первые победившие 50 команд поборолись за 100 тысяч рублей на втором этапе "Сахалинского льда" – рыбацком биатлоне. Участникам предстояло на время последовательно пробурить четыре лунки, а затем выловить в каждой по одной наваге.
– Посмотрите, какая сегодня стоит погода, какие люди собрались. Я успела познакомиться с жителями Хабаровска, Камчатки, Приморья... Кому леску помочь распутать, кому пакет дать, кого морально поддержать, – поделилась сахалинка Мария Климова. – Мы выловили 17 килограммов наваги, но я видела, что были уловы и по 30 килограммов. Главное – все-таки само участие, особенно если это рыбалка, и ты просто наслаждаешься таким праздничным досугом.
Пока рыбаки испытывали свое терпение перед лунками, на сцене выступали музыкальные коллективы, а между болельщиками проводились конкурсы. Самыми яркими активистками творческих состязаний стали команды "Пчелиная сила" и "Красивые", а самыми громкими и оригинальными – "Веселые пескари".
По итогам соревнований, третье место в командной игре заняла команда "Солнышки", второе – "Семидесятники", а победу одержали "Мы".
Абсолютным победителем в рыбацком биатлоне стал участник из команды скорой помощи Южно-Сахалинска Сергей Кононов.Он и унес со льда не только мешок с рыбой, но и солидный денежный приз – 100 тысяч рублей.
– Бежать было непросто. На третьей лунке испытал некоторые сложности, наверное, устал бурить. И тут мне просто повезло, – рассказал победитель. – В победу вообще не верится. Всей командой мы наловили килограммов 30 рыбы, за что коллегам отдельное огромное спасибо.
Соревнования "Сахалинский лед", которые проходят под патронатом островных властей, уже давно перестали быть областными. В празднике рыбацкого азарта участвуют представители других дальневосточных регионов, а также Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга.
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