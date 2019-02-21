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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Марта, 20:18 |
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В Сахалине открывается первый на Дальнем Востоке центр адаптации для детей мигрантов
У них также появится возможность приобщиться к традициям, литературе и искусству, улучшить навыки владения русской речью.
Встречи в форме мастер-классов и игр с детьми будут проходить дважды в неделю в областной детской библиотеке. Благодаря инновационному оборудованию – комплексу Teach Touch, состоящему из интерактивной панели с высоким разрешением и яркостью а также встроенным компьютером со специальным программным обеспечением, ребята смогут познакомиться с музеями России, совершить виртуальные прогулки по Эрмитажу, Третьяковской галерее, Русскому музею и многими другими крупнейшим культурно-историческим объектам страны, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Некоторые занятия станут выездными, дети посетят исторический парк «Россия – моя история», областные краеведческий и художественный музеи, музейно-мемориальный комплекс «Победа» и детский кукольный театр.
Директор областной детской библиотеки Тамара Новикова рассказала, что некоторые дети попадают в школу, в полной мере не владея русским языком. В новом центре происходит процесс культурной адаптации, который важен для обеих сторон – как коренных жителей, так и приезжих. Дети учатся общаться, понимать друг друга.
- Такой системный подход облегчает процесс социализации. Это важно и для местных ребят, решаются проблемы межличностного общения между ними. Полученные здесь знания и навыки они смогут и дальше применять в своей жизни, посещая школы, кружки, общаясь со сверстниками. Все занятия для детей будут бесплатными, - отметила Тамара Новикова.
Венера Эсеноманова записалась в центр социокультурной адаптации недавно. За относительно короткий срок она открыла для себя много новых, полезных знаний о России и Сахалинской области, стала лучше понимать живущих здесь сверстников, одноклассников.
- В центре проводят мастер-классы, нам рассказывают про Россию, ее традиции и обычаи. Недавно рассказали про дымковские и филимоновские игрушки, про хохлому. Занятия очень насыщенные и полезные, а впереди еще много интересного, - рассказала Венера Эсеноманова.
Отметим, что первый опыт, полученный в этом проекте, планируется распространять и в других регионах Дальнего Востока.
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