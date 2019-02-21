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На Сахалин прибыли первые вагонные тележки "широкой колеи"
Планируется, что пассажирские поезда пойдут по широкой колее в июне текущего года, после завершения переустройства островной магистрали на западном побережье острова.
Семь платформ с вагонными тележками доставили с материка на пароме и разместили в Поронайске и Холмске. Летом, по мере «перешивки» колеи, на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны. Всего до июня текущего года АО «Пассажирская компания «Сахалин» получит 138 вагонных тележек. Их закупили на ОАО «Тверской вагоностроительный завод» при финансовой поддержке «Корпорации развития Сахалинской области».
Кроме того, на остров планируется поступление нового моторвагонного подвижного состава. Завод «Метровагонмаш» изготовит три рельсовых автобуса РА3, которые будут работать на пригородных направлениях.
Напомним, комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 мм стартовало в 2003 году. За это время реконструировано 680 из 806 км главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб, обходы тоннелей и опасных участков. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров. Полностью завершить «перешивку» планируется в 2020 году.
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