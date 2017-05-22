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Четверг| 25 Мая, 23:20 |
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Рыбакам Северных Курил запретили ловить чавычу
Такое решение на своем очередном заседании приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. На мероприятии присутствовал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.
Также по решению комиссии для обеспечения миграции нерки в Охотское море на рыбопромысловых участках у острова Шумшу лов с применением ставных сетей будет приостановлен с 15 июля по 15 августа.
Еще одно решение касается чавычи. Популяция этого вида лосося находится в депрессивном состоянии, поэтому в текущем году добыча чавычи в Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне в границах Сахалинской области по рекомендации отраслевой науки запрещена.
В итоге, в предстоящую путину рыбакам Северных Курил предстоит добыть 1500 тонн горбуши, 1800 тонн кеты, 1750 тонн нерки и 500 тонн кижуча.
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