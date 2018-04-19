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Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
Инфраструктура, созданная при строительстве мостового перехода с Сахалина на материк, позволит запустить ряд новых инвестпроектов, а транзит грузов через новый мост позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей. Об этом сообщил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на полях Петербургского международного экономического форума.
«Это практически 500 км дороги по тайге, где сегодня нет ничего. Значит это новые возможности для освоения полезных ископаемых, для освоения лесных ресурсов, для жизни людей. Это большая экономия на транзите грузов на Сахалин. Мы считали, ежегодный объем такой экономии исчисляется миллиардами. Она тоже будет работать на окупаемость моста. Самое главное, что создается новая география мира. Если говорить о продолжении этого моста на Хоккайдо, то Япония может перестать быть островной территорией. Такие большие изменения логистики мира сейчас по плечу России и очень важны», – отметил Юрий Трутнев.
В этом году «РЖД» планирует завершить разработку документации в рамках предварительного технико-экономического обоснования строительства мостового перехода с Сахалина на материк. Как ранее пояснял Юрий Трутнев, «после этого необходимо будет проводить проектные работы, считать, сколько точно будет стоить мост и после этого вносить предложения на рассмотрение главы государства».
В инвестиционной программе РЖД на подготовку технико-экономического обоснования и проектирование мостового перехода Селехин – Ныш, который соединит остров с материковой частью России, предусмотрено 7 млрд. рублей.
Напомним, сегодня прошла сессия «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», открывшая деловую программу Петербургского международного экономического. В ней приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, заместитель Председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая; генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов; генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев; председатель правления, ООО «СИБУР» Михаил Карисалов; президент, главный исполнительный директор, Kinross Gold Corporation Пол Роллинсон; президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников, председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева и другие.
Фото: фотобанк ПМЭФ
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