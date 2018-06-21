Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 25 Июня, 20:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Июня 2018, 14:08 | Регион сегодня

Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки

Ежегодно в Сахалинской области образуется 250 тысяч тонн отходов, появляется 500 стихийных свалок, а действующие полигоны близки к полному заполнению, их эксплуатация должна быть прекращена.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Надежда Мошенцева. 

В 2019 году на Сахалине должно начаться строительство современных мусороперерабатывающих заводов. Такое поручение на расширенном заседании регионального правительства дал губернатор Олег Кожемяко. Он поставил задачу в сжатые сроки разработать проекты предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами и определить места под их строительство, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Проблему предложено решать комплексно и поэтапно – на островах должна появиться современная система обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году планируется построить целый ряд объектов. Это 7 современных полигонов с мусоросортировочными линиями – в Охинском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Углегорском и Корсаковском районах и 8 комплексов по сжиганию отходов с предварительной сортировкой -  в Холмске, Невельске, Долинске, Томари, Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске и селе Малокурильском на острове Шикотан. 

На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс. Ежегодно предприятие будет перерабатывать до 200 тысяч тонн в год отходов, поступающих из Южно-Сахалинска и Анивского района.  

- Среди первоочередных задач – в самое ближайшее время ввести в эксплуатацию первую очередь нового полигона для утилизации мусора из областного центра. Как ожидается, он начнет принимать брикетированные отходы с начала 2019 года. Будет приобретаться и специализированная техника для перевозки таких грузов – 20 машин на газомоторном топливе для Южно-Сахалинска и еще столько же на дизельном топливе для Невельска, Углегорска, Холмска, Макарова и Александровск-Сахалинского, - сказала Надежда Мошенцева. – Со следующего года также рассчитываем начать возведение полигонов с сортировкой мусора в 4 районах. На Курильских островах будут создаваться 4 комплекса термической обработки мусора. 

Для организации современной системы обращения с отходами власти региона намерены привлечь и бизнес. На это предложение уже откликнулись несколько островных компаний.  

- Мы готовы принять участие в аукционах на оказание услуг по транспортировке отходов, а также в строительстве мусосортировочного или мусоросжигательного комплексов, - в частности, отметил Сергей Дегтярев, генеральный директор ООО «Эко-шельф».  

Власти региона, сообщили на заседании, окажут помощь таким предприятиям. Будут стимулироваться и проекты по переработке вторичного сырья – пластмассы, макулатуры и автомобильных шин. Новые производства могут появиться на территории Корсаковского района, которая вошла в состав свободного порта Владивосток и предоставляет инвесторам ряд льгот. 

– Предприниматели получают там хорошую возможность для размещения своих производств при государственной поддержке. Скажем, из отсортированного пластика, которого на острове в достатке, можно делать востребованную рынком продукцию. Более того, мы готовы субсидировать эти направления на первом этапе их реализации, – отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

– Вопрос переработки коммунальных отходов сегодня – один из самых актуальных для Сахалинской области. Считаю, что он уже давно перезрел. В этом году необходимо приступить к проектированию новых мусороперерабатывающих заводов, определить условия конкурсных процедур, провести все подготовительные процедуры, чтобы уже в 2019 году начать строительство целой сети таких предприятий в районах Сахалина и Курил, -  подвел итог обсуждению темы губернатор Олег Кожемяко.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика