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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Июля, 21:44 |
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В июле на экономической карте Дальнего Востока появилась еще одна ТОР
И тут же в дверь Корпорации развития Дальнего Востока постучали. Первый заявитель в создаваемую ТОР "Южные Курилы" планирует организовать рыбоперерабатывающий комплекс, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Кстати, только за одну неделю июля в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 15 новых заявок от инвесторов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Общий объем капиталовложений составит более 21 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 2000 рабочих мест.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 715 заявок с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создать более 84 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке являются 384 компании с намерением реализовать проекты с объемом капиталовложений более 792 млрд рублей, планируется создать более 55 тысяч рабочих мест,
Как подчеркнул в недавнем интервью газете «Золотой Рог» министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "на российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса".
- В июле на экономической карте Дальнего Востока появилась еще одна ТОР
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