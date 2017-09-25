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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
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На Сахалине подвели итоги социально-экономического развития в январе-августе текущего года
Добыча нефти, включая газовый конденсат, - 12,7 миллиона тонн. Прирост - 9,4 процента. На 10 процентов увеличилась добыча газа. Она составила 20,1 миллиарда кубометров. Угольщики Сахалина добыли 4,7 миллиона тонн. Это в 1,4 раза выше аналогичного показателя 2016 года.
Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) - 64,9 тысячи тонн (82,2 процента). Переработано 318,8 тысячи тонн (97,3 процента).
Выпуск продукции сельского хозяйства - 3,7 миллиарда рублей. Увеличение на 3,4 процента. Сохраняется рост производства мяса (на 12,7 процента) и молока (на 3,6 процента). Увеличилось поголовье крупного рогатого скота (на 11,3 процента), свиней (на 77,4 процента) и птицы (на 39 процентов). Средний надой на одну корову вырос на 10,7 процента.
Индекс потребительских цен (по данным Росстата) - 103,9 процента. Оборот общественного питания вырос на 8,9 процента. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, - 68,6 тысячи рублей. Она увеличилась на 4,7 процента.
Уровень регистрируемой безработицы в островном регионе 1 сентября составил 0,6 процента. Он повысился на 0,1 процентных пункта против показателя аналогичной даты прошлого года. Следует отметить, что уровень регистрируемой безработицы в Дальневосточном федеральном округе составляет 1,4 процента, в среднем по России – один процент.
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