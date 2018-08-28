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25 Сентября 2018, 15:37 | Регион сегодня |

В Южно-Сахалинске начала работу конференция "Нефть и газ Сахалина"

25 сентября в Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие конференции "Нефть и газ Сахалина" — главного отраслевого форума, для участия в котором в островной край прибыло несколько сотен гостей со всей страны и из соседних государств.

В этом году двумя главными лейтмотивами мероприятия оказались почитание прошлого и надежда на светлое будущее. Дело в том, что в 2018-м свое девяностолетие отмечают как островная нефтедобыча (первую промышленную нефть на севере Сахалина добыли осенью 1928 года), так и целый ряд работающих в этой сфере компаний — от ровесника отрасли "Сахалинморнефтегаза" или 70-летнего предприятия "СахалинНИПИморнефть" до двадцатилетней "Сахалинской нефтяной компании" или "дочек" "Газпрома", которым исполнилось по 10 лет, сообщает ИА Sakh.com.

Что касается перспектив, все выступающие на пленарном заседании в один голос уверяли, что, несмотря на экономические шторма и рыночные бури, сфера добычи углеводородов остается востребованной и важной — и у России вообще, и у Сахалина в частности есть серьезные шансы занять на этом растущем рынке достойное место.

"Приветствую вас по случаю открытия XXII международной конференции "Нефть и газ Сахалина". Нынешняя встреча проходит в год 90-летия основания предприятия "Сахалиннефть", положившего начало промышленной добыче нефти в этом регионе. Сегодня Сахалинская область по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России. Здесь осваиваются перспективные месторождения углеводородов, в том числе шельфовые, создаётся современная инфраструктура для их добычи и транспортировки, успешно развивается международное сотрудничество. И потому важно, что для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с эффективной реализацией крупных нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке, ваши традиционные конференции ежегодно собирают руководителей энергетических и транспортных компаний, ведущих учёных и экспертов из разных государств, служат авторитетной и востребованной площадкой для заинтересованного профессионального общения.

Уверен, что на форуме вы сможете обменяться практическим опытом, наметить планы на будущее, предложить новые подходы к решению насущных отраслевых проблем", — обратился к участникам мероприятия президент России Владимир Путин.

В ходе пленарного заседания форума, в котором приняли участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, президент Российского газового общества и председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный, замминистра финансов Илья Трунин, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков, председатель концерна "Шелл" в России Седерик Кремерс и представитель японского министерства экономики, торговли и промышленности Рио Минами, особое внимание оказалось уделено перспективам развития мирового рынка сжиженного природного газа и энергоносителей и возможностям роста участия России в становлении мирового энергетического баланса. Сейчас, вопреки прогнозам экспертов, сделанным несколько лет назад, потребление топлива в мирн переживает рост спроса на энергоресурсы — особенно востребованным оказывается СПГ, заявленные проекты в производстве которого не смогут покрыть потребности, рост которых оценивается примерно в 200 миллионов тонн, еще как минимум 15-17 лет. И Россия, используя в том числе опыт и ресурсы Сахалина, планирует занять как минимум половину этого объема.

При этом, признали эксперты, стране предстоит справиться с рядом вызовов — от нестабильности и капризности ценовой политики мировых потребителей или отставания в ряде отраслей нефтехимической промышленности до активизации экспорта СПГ и углеводородов США, Канадой и Австралией.

Все эти вопросы участникам "Нефти и газа Сахалина" предстоит обсудить в ближайшие несколько дней — конференция, в которой примут участие около 600 руководителей различного уровня, завершится уже в четверг.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: нефть и газ  Южно-Сахалинск  бизнес 


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