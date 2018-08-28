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Среда| 26 Сентября, 11:16 |
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Сахалин укрепляет связи с "Мицубиси Корпорейшн"
Более 20 лет японская корпорация реализует в островном регионе проекты в нефтегазовой отрасли. О возможностях взаимодействия в других секторах экономики шла речь на встрече губернатора области Олега Кожемяко и вице-президента, генерального управляющего подразделения нефти и газа Европы и России «Мицубиси Корпорейшн» Наото Миямото.
Гость из Японии выразил благодарность за бесперебойную эффективную работу проекта «Сахалин-2», на котором сосредоточена деятельность «Мицубиси» в России. Дальнейшее развитие бизнеса на островах предполагает расширение завода СПГ и организацию газохимических производств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Кроме того, на полях Восточного экономического форума во Владивостоке между правительством Сахалинской области и японской корпорацией было подписано соглашение о строительстве завода по производству метанола из природного газа.
– Компания «Мицубиси» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие островного региона, помогая внедрять современные технологии на предприятиях нефтегазового сектора. Надеемся, что разносторонний опыт в реализации проектов в других сферах будет так же полезен жителям области, – отметил Олег Кожемяко.
Планируется расширить сотрудничество по направлениям, связанным с переработкой твердых бытовых отходов и макулатуры, экспортом и импортом продуктов питания. Рассматривается возможность установки японского оборудования на мусороперерабатывающем заводе, который построят на Сахалине.
– Такие перспективные проекты интересны нам, – сказал Наото Миямото. – По возвращении в Токио я непременно передам содержание нашей сегодняшней встречи соответствующим департаментам. Мы охотно будем и дальше вносить свой вклад в развитие экономического сотрудничества между нашими странами.
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