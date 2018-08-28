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25 Сентября 2018, 17:40 | Регион сегодня |

"Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине

Правительство Сахалинской области готово рассмотреть различные варианты сотрудничества и оказывать бизнес-структурам всестороннее содействие при реализации соответствующих проектов.

 

 

Об этом заявил глава островного региона Олег Кожемяко на пленарном заседании стартовавшей сегодня в областном центре XXII конференции «Нефть и газ Сахалина».

В крупнейшем отраслевом мероприятии участвуют более 600 профильных специалистов, среди которых представители России, Японии, Китая, США и ряда других стран. Они представляют мировые нефтегазовые и сервисные компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Приветствие участникам конференции направил Президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Сахалинская область по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России, здесь осваиваются перспективные месторождения углеводородов, в том числе шельфовые, создается современная инфраструктура для их добычи и транспортировки, успешно развивается международное сотрудничество.

Сегодня островной экономике необходим переход от сырьевой направленности к развитию высокотехнологичных рентабельных производств, отметил в своем докладе глава региона Олег Кожемяко. Речь идет об организации глубокой переработки углеводородного сырья в нефтепродукты и товары с высокой добавленной стоимостью. Это принесет дополнительные доходы в бюджет Сахалинской области и повысит процент занятости жителей.

- Мы предлагаем крупнейшим нефтегазовым компаниям России «Газпрому» и «Роснефти» вернуться к рассмотрению идеи строительства нефтеперерабатывающего завода на острове с использованием ресурсов сахалинских месторождений. Регион готов поддержать данную инициативу, предоставив организациям льготы. Мы понимаем, насколько это важно и нужно, - сказал Олег Кожемяко.

Затронул в своем докладе он и перспективы строительства второй и третьей очередей мини-завода СПГ на Сахалине. Напомним, первая очередь предприятия производительностью 12 тысяч тонн в год была запущена дистанционно на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Полностью загрузить существующие мощности планируется в два последующие года. Этому будет способствовать перевод на газ большинства котельных области, газификация предприятий, а также появление сети автозаправочных газовых станций. Избыток этого вида топлива пойдет на экспорт.

Во время конференции был сделан особый акцент на теме использования газомоторного топлива в районах Сахалинской области.

- В октябре будет представлена программа строительства газозаправочных станций на территории региона. Мы поддержим этот проект. Потому как его реализация позволит ускорить переоборудование машин на газомоторное топливо. Думаю, люди увидят, что есть заправки в зоне досягаемости, и остров полностью охвачен ими, - сказал губернатор.

Напомним, из регионального бюджета сейчас компенсируется до 70 процентов затрат на переоборудование автотранспорта, а для льготных категорий – до 100 процентов. По предварительным подсчетам, уже к концу этого года число автомобилей, переведенных на газомоторное топливо, превысит 450.

Продолжится в ближайшие годы в регионе и реализация масштабной программы газификации, совместно запущенной сахалинскими властями и компанией «Газпром». Уже газифицированы 7 населенных пунктов в 3 муниципальных образованиях, построено более 480 километров внутрипоселковых газопроводов. «Голубым» топливом обеспечены 197 предприятий и 9,6 тысяч домовладений и квартир, а всего по области газифицировано около 32 тысяч домовладений.

Наряду с жилым сектором на газ переведена Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию 6 муниципальных котельных, а также мини-ТЭЦ в селе Ныш Ногликского района.

В 2018 году компания «Газпром» ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селу Дальнее. Завершается строительство линии к селам Березняки и Старорусское. Также будет продолжена прокладка межпоселковых газопроводов в Тымовском районе.

Как подчеркнули участники конференции, нефтегазовая отрасль сегодня продолжает играть весомую роль в формировании доходов бюджета Сахалинской области. Эти средства направляются на выполнение многочисленных социальных программ, повышение качества жизни сахалинцев и курильчан.

Так, только на сферу островного здравоохранения ежегодно выделяется до 19 миллиардов рублей. Строятся новые лечебные корпуса медучреждений, в селах – ФАПы и амбулатории, выделяются средства на приобретение лекарств, ежегодно наращиваются объемы высокотехнологичной помощи, за которой ранее сахалинским пациентам приходилось выезжать за пределы острова.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Газпром  конференция  Роснефть  нефть и газ 


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