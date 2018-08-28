|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 25 Сентября, 21:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
Об этом заявил глава островного региона Олег Кожемяко на пленарном заседании стартовавшей сегодня в областном центре XXII конференции «Нефть и газ Сахалина».
В крупнейшем отраслевом мероприятии участвуют более 600 профильных специалистов, среди которых представители России, Японии, Китая, США и ряда других стран. Они представляют мировые нефтегазовые и сервисные компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Приветствие участникам конференции направил Президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Сахалинская область по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России, здесь осваиваются перспективные месторождения углеводородов, в том числе шельфовые, создается современная инфраструктура для их добычи и транспортировки, успешно развивается международное сотрудничество.
Сегодня островной экономике необходим переход от сырьевой направленности к развитию высокотехнологичных рентабельных производств, отметил в своем докладе глава региона Олег Кожемяко. Речь идет об организации глубокой переработки углеводородного сырья в нефтепродукты и товары с высокой добавленной стоимостью. Это принесет дополнительные доходы в бюджет Сахалинской области и повысит процент занятости жителей.
- Мы предлагаем крупнейшим нефтегазовым компаниям России «Газпрому» и «Роснефти» вернуться к рассмотрению идеи строительства нефтеперерабатывающего завода на острове с использованием ресурсов сахалинских месторождений. Регион готов поддержать данную инициативу, предоставив организациям льготы. Мы понимаем, насколько это важно и нужно, - сказал Олег Кожемяко.
Затронул в своем докладе он и перспективы строительства второй и третьей очередей мини-завода СПГ на Сахалине. Напомним, первая очередь предприятия производительностью 12 тысяч тонн в год была запущена дистанционно на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Полностью загрузить существующие мощности планируется в два последующие года. Этому будет способствовать перевод на газ большинства котельных области, газификация предприятий, а также появление сети автозаправочных газовых станций. Избыток этого вида топлива пойдет на экспорт.
Во время конференции был сделан особый акцент на теме использования газомоторного топлива в районах Сахалинской области.
- В октябре будет представлена программа строительства газозаправочных станций на территории региона. Мы поддержим этот проект. Потому как его реализация позволит ускорить переоборудование машин на газомоторное топливо. Думаю, люди увидят, что есть заправки в зоне досягаемости, и остров полностью охвачен ими, - сказал губернатор.
Напомним, из регионального бюджета сейчас компенсируется до 70 процентов затрат на переоборудование автотранспорта, а для льготных категорий – до 100 процентов. По предварительным подсчетам, уже к концу этого года число автомобилей, переведенных на газомоторное топливо, превысит 450.
Продолжится в ближайшие годы в регионе и реализация масштабной программы газификации, совместно запущенной сахалинскими властями и компанией «Газпром». Уже газифицированы 7 населенных пунктов в 3 муниципальных образованиях, построено более 480 километров внутрипоселковых газопроводов. «Голубым» топливом обеспечены 197 предприятий и 9,6 тысяч домовладений и квартир, а всего по области газифицировано около 32 тысяч домовладений.
Наряду с жилым сектором на газ переведена Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию 6 муниципальных котельных, а также мини-ТЭЦ в селе Ныш Ногликского района.
В 2018 году компания «Газпром» ввела в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селу Дальнее. Завершается строительство линии к селам Березняки и Старорусское. Также будет продолжена прокладка межпоселковых газопроводов в Тымовском районе.
Как подчеркнули участники конференции, нефтегазовая отрасль сегодня продолжает играть весомую роль в формировании доходов бюджета Сахалинской области. Эти средства направляются на выполнение многочисленных социальных программ, повышение качества жизни сахалинцев и курильчан.
Так, только на сферу островного здравоохранения ежегодно выделяется до 19 миллиардов рублей. Строятся новые лечебные корпуса медучреждений, в селах – ФАПы и амбулатории, выделяются средства на приобретение лекарств, ежегодно наращиваются объемы высокотехнологичной помощи, за которой ранее сахалинским пациентам приходилось выезжать за пределы острова.
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Сахалин укрепляет связи с "Мицубиси Корпорейшн"
- В Южно-Сахалинске начала работу конференция "Нефть и газ Сахалина"
- Marubeni Corporation поможет инженерному развитию порта на Сахалине
- 18 соглашений подписал Сахалин на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
- В Южно-Сахалинске для туристов и спортсменов построят жилой городок с гостиницей
- ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
- Вице-мисс конкурса "Краса Дальнего Востока" стала сахалинка
- На Сахалине поймано более 72 тысяч тонн горбуши
- В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка товаров из Хоккайдо
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.