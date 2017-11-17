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Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
В Южно-Сахалинске на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на склоне горы Большевик собрались сотни жителей и гостей Сахалинской области, чтобы стать участниками долгожданного события - официального старта зимнего сезона на лучшем горнолыжном курорте Дальнего Востока.
- Гора обалденная! – оценил, резко затормозив после спуска, юный горнолыжник. И для большей убедительности показал большой палец.
- Я прилетел на Сахалин по делам, повезло, что поездка совпала с открытием зимнего сезона, - поделился сноубордист из Владивостока Иван Косяченко. – Прежде слышал разговоры, что снега в декабре на юге Сахалина не будет. Но вышло иначе. Гора, трассы - отличные, снега много навалило. Это стало для меня шикарным бонусом. Теперь собираюсь приехать на Сахалин еще в феврале, специально, чтобы покататься.
- Недавно муж узнал от своих знакомых, что на юге Сахалина выпало много снега, и мы не смогли удержаться, - рассказала хабаровчанка Ольга Ельчинская. – Взяли на работе несколько дней в счет отпуска и вчера прилетели в Южно-Сахалинск. Переночевали в гостинице и с утра на гору. Мы здесь уже бывали, но в этом году все намного круче – и сами трассы, снег, и организация работы комплекса. Сахалин рулит!
Притоку туристов, желающих покататься на склонах сахалинских гор, способствует тарифная политика авиакомпании «Аэрофлот». Перелет на остров из Хабаровска или Владивостока подешевел почти вдвое. В прошлом сезоне билет туда и обратно обходился в 14000-15000 рублей. В этом – 7400 рублей (Владивосток – Южно-Сахалинск - Владивосток) и 8200 рублей (Хабаровск – Южно-Сахалинск - Хабаровск). Есть у туристов и еще одна возможность сэкономить. 27 декабря завершится акция «Аэрофлота», в рамках которой можно с большой скидкой купить билеты на полеты с 15 января по 20 апреля 2018 года. А на Сахалине к услугам гостей – гостиницы на разный вкус и кошелек, от скромных гостевых домов до четырехзвездочных отелей. В выходные и праздники специальный автобус доставляет гостей до нижней станции комплекса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Я катался в разных местах нашей страны, - поделился наблюдением мастер спорта Российской Федерации по горнолыжному спорту Артем Пак. – И могу сказать, что на Сахалине созданы, наверное, лучшие условия для тренировок и развлекательного катания. На «Горном воздухе» проводятся серьезные соревнования, в том числе международные. Горнолыжники и сноубордисты высокого класса положительно отзываются о качестве подготовки склонов на горе Большевик.
Сегодня, подтверждают мнение спортсменов эксперты, «Горному воздуху» нет равных в Сибири и на Дальнем Востоке. Похвалы по поводу состояния трасс не случайны. В теплое время года сотрудники комплекса «Горный воздух» провели масштабную работу, чтобы зимние месяцы стали праздником спорта и здорового образа жизни.
- За лето выполнили профилирование склонов, убрали камни и другие препятствия, - рассказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков. – Поэтому сегодня трассы «Горного воздуха» приведены в состояние, близкое к идеальному. Помогла и погода. На Большевике уже выпало два метра снега. Поэтому удалось открыть сезон на неделю раньше, чем в прежние годы, и задействовать все трассы.
Между тем, началась церемония открытия сезона.
- Впереди поклонников зимних видов спорта Сахалинской области и Дальнего Востока ждет еще одно яркое событие, - сказал со сцены заместитель председателя правительства островного региона Антон Зайцев. – В новом сезоне «Горный воздух» впервые выйдет за привычные границы горы Большевик. В работу будут запущены новые трассы протяженностью около десяти километров на соседней горе Красной.
Развитие «Горного воздуха» не ограничивается улучшением действующих трасс и прокладкой новых. На нижней площадке комплекса завершается строительство входной группы. Здесь будет работать прокат горнолыжного снаряжения, а также магазины, ресторан, кассы, камера хранения и видеозал с детской игровой зоной.
Кульминацией церемонии открытия сезона стал массовый спуск. Первыми с горы стартовали похожие на ярких экзотических птенцов малыши-горнолыжники из клубов «Неваляшки» и «Чемпион». Вслед за ними спустились воспитанники детских спортивных школ, и другие посетители «Горного воздуха».
Сезон открыт. Впереди у гостей «Горного воздуха» - масса интересных событий. 2 января с вершины горы Большевик одновременно спустятся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Со 2 по 7 января каждый вечер состоится шоу «Зимний шепот звезд». 6 января в ночь перед Рождеством гости комплекса узнают, кто круче – горнолыжник или сноубордист. На 7 января назначен детский снежный карнавал.
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