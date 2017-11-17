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На Сахалине заканчивается строительство мини-завода сжиженного природного газа
Объект, который произведет серьезные перемены в коммунальной энергетике Сахалинской области, и позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах региона, готов на 90 процентов. Сейчас на территории мини-завода в селе Дальнем устанавливают емкости для хранения сжиженного природного газа (СПГ).
- Ведем межблочную обвязку оборудования, прокладку кабелей автоматики и систем пожаротушения, - рассказал главный инженер промышленно-строительной компании «Сахалин» Александр Зиновьев. - К пуско-наладочным работам приступим в феврале будущего года. Предполагается, что в первом-втором квартале завод начнет выпуск продукции.
Строительство мини-завода, который будет выпускать 1,5 тонны СПГ в час, началось при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области» в 2016 году. Новое предприятие будет перерабатывать газ проекта «Сахалин-2», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Ввод в строй нового завода постепенно приведет к переменам в островной коммунальной энергетике, - сказал Владимир Сидоренко, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области. – Начнется перевод муниципальных и частных котельных на более безопасное для окружающей среды топливо. Важно, что СПГ дешевле дизельного топлива, на котором до сих пор работают многие сахалинские и курильские предприятия энергетики. Рассматривается возможность перевода на газ Невельской котельной. Следующим покупателем СПГ может стать рыбодобывающее предприятие из села Озерского Корсаковского района.
Продукция нового завода позволит без прокладки дорогостоящих трубопроводов переводить на газ отдаленные населенные пункты. Доставка СПГ возможна с помощью специальных автомобилей – метановозов. Каждый способен перевозить до 14 тонн сжиженного газа.
- На месте выполняется регазификация или возвращение газа в исходное состояние, - сказал Владимир Сидоренко. – Он будет поступать по трубам в котельные, которые на новом топливе станут максимально эффективными. Перевод на газ позволит улучшить качество обеспечения жителей области тепловой энергией.
В ходе недавнего посещения завода «Ямал СПГ» Президент России Владимир Путин обозначил важность работы по формированию спроса на сжиженный природный газ внутри страны, в том числе и за счет поставок в отдаленные населенные пункты.
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