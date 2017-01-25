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В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт
Переводу пассажирского транспорта г. Южно-Сахалинска на газ способствует реализация проекта «Строительство мини-завода по производству СПГ производительностью 1,5 т/час с сопутствующей инфраструктурой», финансируемого Корпорацией развития Сахалинской области.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха г. Южно-Сахалинска остается одной из самых острых для жителей областного центра. Основной источник загрязнения воздуха автотранспорт (48,5 % от общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу). По этому показателю город стабильно входит в десятку самых грязных городов России. Решить проблему призвана газификация транспорта в городе.
Корпорация развития Сахалинской области финансирует проект, инициатором которого является ООО «ПСК «Сахалин». В рамках проекта в пригороде г. Южно-Сахалинска в декабре 2016г. введена в строй автоматическая газо-наполнительная компрессорная станция (АГНКС). Ежедневно передвижной газозаправщик выезжает отсюда на заправку рейсовых пассажирских автобусов МУП «Транспортная компания» г. Южно-Сахалинска. Объемы поставленного пассажирскому предприятию газомоторного топлива уже превысили 60 000 м³. В ближайших планах компании заправка газом такси и автотранспорта ЖКХ.
Применение газа на транспортных средствах позволяет экономить на топливе, поскольку цена эквивалентного количества газа до 50 % ниже, чем дизельного топлива или бензина. Для островного региона также немаловажен вопрос топливной безопасности. При наличии собственной сырьевой базы исчезает зависимость от погодных условий и поставок топлива с материка. Также немаловажным фактором является снижение износа основных деталей двигателя и значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Выбросы вредных веществ в атмосферу при использовании газомоторного топлива могут сокращаться на 90 % в зависимости от марки и модели автомобиля. При этом использование газомоторного топлива является в своем роде единственным экологическим мероприятием, затраты на которое окупаются прямым экономическим эффектом в виде экономии расходов на горючее для автотранспорта.
Алексей Белик, вице-мэр г. Ю-Сахалинска:
- С конца 2015г. администрация города Ю-Сахалинска взяла курс на модернизацию пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры в целом. В 2016г. были приобретены новые автобусы, в том числе 40 единиц автобусов на газомоторном топливе. Здесь были учтены экономическая и экологическая составляющие. Газомоторное топливо - это очень выгодно. Сегодня мы анализируем парк техники, занятой в обслуживании городской инфраструктуры, на предмет возможности перехода на компримированный газ. Экология - это основа здоровья граждан, поэтому мы за то, чтобы люди жили в комфортной среде.
В соответствии с данным проектом уже начато строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который будет поставляться на муниципальные котельные, что также будет способствовать решению проблемы экологической безопасности.
Стоимость всего проекта – 824 млн. руб. 123 млн. руб. уже вложил инвестор. Доля финансирования Корпорации развития Сахалинской области – 701 млн. руб., из которых на сегодняшний день профинансировано 538 млн. руб. Средства выданы в виде займа под 5% годовых. Вернувшиеся в Корпорацию средства будут вложены в новые социально-значимые проекты на территории Сахалинской области.
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