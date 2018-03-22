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26 Марта 2018, 13:47 | Регион сегодня

На Сахалине запустили обратный отсчет до начала I зимних Международных игр "Дети Азии"

В Южно-Сахалинске на площади перед зданием регионального правительства состоялся торжественный запуск таймера, который будет показывать время, оставшееся до начала соревнований.

 

 

Старт обратному отсчету дали глава Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и заместитель председателя правительства области Антон Зайцев. К месту проведения церемонии они прибыли в сопровождении руководителей национальных Олимпийских комитетов стран Азии, ранее прибывших в регион. Гостей приветствовали воспитанники спортивных школ Южно-Сахалинска.

- 323 дня до старта международных соревнований - это и много, и мало, - сказал Дмитрий Глушко. – Олимпийские комитеты сегодня заняты вопросами формирования команд. Для таких стран как Бутан, Восточный Тимор, Шри-Ланка, Филиппины первые зимние Игры на Сахалине - это абсолютно новая история. На российском острове у них появляется возможность впервые в истории получить подготовленных спортсменов в зимних дисциплинах. Сахалин с учетом своего выгодного расположения для стран Азии очень интересен.

- Уверен, проведение столь значимого мероприятия положительно скажется на развитии Сахалинской области, - отметил, в свою очередь, Антон Зайцев, который поприветствовал собравшихся от имени губернатора региона Олега Кожемяко. - С нашей стороны будут выполнены все условия, для того чтобы спортивные команды чувствовали себя комфортно во время проведения игр на острове. Хочу отметить, что Сахалин сегодня готов принимать сборные и для подготовки к другим масштабным состязаниям по зимним видам спорта, в том числе и к Олимпийским играм.

Напомним, игры «Дети Азии» с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран, проводятся каждые четыре года. Цель мероприятия - пропаганда идей Олимпийского движения, развитие детского и юношеского спорта. В феврале 2019 года международные соревнования впервые пройдут в Южно-Сахалинске. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее. Инфраструктура, необходимая для проведения первенства, уже практически подготовлена. В частности, на юге Сахалина работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт «Горный воздух», где российские олимпийцы и параолимпийцы готовились к стартам в Южной Корее. Кроме того, в областном центре для проведения «Детей Азии» задействуют ледовые арены и биатлонный комплекс.

Высокую оценку объектам уже дали прибывшие в регион делегации глав национальных Олимпийских комитетов стран-участниц: Палестины, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, Японии, Кореи, Армении, Афганистана, России и ряда других. На этой неделе для гостей на острове также состоялось несколько семинаров-совещаний. Как стало известно, на I зимних «Детях Азии» будут представлены не только основные, но и экспериментальные дисциплины. Среди них, к примеру, - «эстафета дружбы» в лыжных гонках и соревнования по хоккею в индивидуальном мастерстве. Помимо этого, предусмотрены образовательные семинары для детских тренеров и судей.

- Это только первое мероприятие, которое прошло в областном центре в рамках подготовки к играм. Уже сейчас можно сказать, что Сахалин выгодно отличается от других стран Азиатско-Тихоокеанского региона своей компактностью, и все делегаты это отметили. В этом плане Южно-Сахалинск им понравился больше, чем Корея и Япония. К тому же условия для проживания, которые сегодня есть в областном центре лучше, чем на Олимпиаде в Рио, - рассказал по итогам одного из семинаров Дмитрий Глушко. 

Заявки для участия в зимних играх «Дети Азии» на Сахалине будут приниматься до 1 октября 2018 года. Каждая сборная сможет представить 84 спортсмена в восьми видах спорта. Свое участие в соревнованиях уже подтвердило 21 государство. Ожидается, что в Южно-Сахалинск прибудут 2 тысячи человек. Половина из них - юные спортсмены (45 команд) из стран Азии и ряда субъектов Российской Федерации. Остальные - участники официальных делегаций, представители спортивных федераций и судейского корпуса. Игры будут обслуживать более 600 квалифицированных судей, отвечающих требованиям международных федераций по видам спорта. В мероприятии задействуют около 1 тысячи волонтеров.

Проводить игры такого уровня на Сахалине стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы», утвержденной по поручению Президента Владимира Путина. В рамках программы на Сахалине строятся десятки спортивных объектов. Например, только за прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию около 20 спортсооружений.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сахалин  Дети Азии 


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