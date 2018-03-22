|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 26 Марта, 16:02 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине запустили обратный отсчет до начала I зимних Международных игр "Дети Азии"
Старт обратному отсчету дали глава Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и заместитель председателя правительства области Антон Зайцев. К месту проведения церемонии они прибыли в сопровождении руководителей национальных Олимпийских комитетов стран Азии, ранее прибывших в регион. Гостей приветствовали воспитанники спортивных школ Южно-Сахалинска.
- 323 дня до старта международных соревнований - это и много, и мало, - сказал Дмитрий Глушко. – Олимпийские комитеты сегодня заняты вопросами формирования команд. Для таких стран как Бутан, Восточный Тимор, Шри-Ланка, Филиппины первые зимние Игры на Сахалине - это абсолютно новая история. На российском острове у них появляется возможность впервые в истории получить подготовленных спортсменов в зимних дисциплинах. Сахалин с учетом своего выгодного расположения для стран Азии очень интересен.
- Уверен, проведение столь значимого мероприятия положительно скажется на развитии Сахалинской области, - отметил, в свою очередь, Антон Зайцев, который поприветствовал собравшихся от имени губернатора региона Олега Кожемяко. - С нашей стороны будут выполнены все условия, для того чтобы спортивные команды чувствовали себя комфортно во время проведения игр на острове. Хочу отметить, что Сахалин сегодня готов принимать сборные и для подготовки к другим масштабным состязаниям по зимним видам спорта, в том числе и к Олимпийским играм.
Напомним, игры «Дети Азии» с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран, проводятся каждые четыре года. Цель мероприятия - пропаганда идей Олимпийского движения, развитие детского и юношеского спорта. В феврале 2019 года международные соревнования впервые пройдут в Южно-Сахалинске. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее. Инфраструктура, необходимая для проведения первенства, уже практически подготовлена. В частности, на юге Сахалина работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт «Горный воздух», где российские олимпийцы и параолимпийцы готовились к стартам в Южной Корее. Кроме того, в областном центре для проведения «Детей Азии» задействуют ледовые арены и биатлонный комплекс.
Высокую оценку объектам уже дали прибывшие в регион делегации глав национальных Олимпийских комитетов стран-участниц: Палестины, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, Японии, Кореи, Армении, Афганистана, России и ряда других. На этой неделе для гостей на острове также состоялось несколько семинаров-совещаний. Как стало известно, на I зимних «Детях Азии» будут представлены не только основные, но и экспериментальные дисциплины. Среди них, к примеру, - «эстафета дружбы» в лыжных гонках и соревнования по хоккею в индивидуальном мастерстве. Помимо этого, предусмотрены образовательные семинары для детских тренеров и судей.
- Это только первое мероприятие, которое прошло в областном центре в рамках подготовки к играм. Уже сейчас можно сказать, что Сахалин выгодно отличается от других стран Азиатско-Тихоокеанского региона своей компактностью, и все делегаты это отметили. В этом плане Южно-Сахалинск им понравился больше, чем Корея и Япония. К тому же условия для проживания, которые сегодня есть в областном центре лучше, чем на Олимпиаде в Рио, - рассказал по итогам одного из семинаров Дмитрий Глушко.
Заявки для участия в зимних играх «Дети Азии» на Сахалине будут приниматься до 1 октября 2018 года. Каждая сборная сможет представить 84 спортсмена в восьми видах спорта. Свое участие в соревнованиях уже подтвердило 21 государство. Ожидается, что в Южно-Сахалинск прибудут 2 тысячи человек. Половина из них - юные спортсмены (45 команд) из стран Азии и ряда субъектов Российской Федерации. Остальные - участники официальных делегаций, представители спортивных федераций и судейского корпуса. Игры будут обслуживать более 600 квалифицированных судей, отвечающих требованиям международных федераций по видам спорта. В мероприятии задействуют около 1 тысячи волонтеров.
Проводить игры такого уровня на Сахалине стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы», утвержденной по поручению Президента Владимира Путина. В рамках программы на Сахалине строятся десятки спортивных объектов. Например, только за прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию около 20 спортсооружений.
- На Сахалине запустили обратный отсчет до начала I зимних Международных игр "Дети Азии"
- На Дальнем Востоке началось строительство трех новых железнодорожных мостов
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым смотром искусств на Дальнем Востоке
- "Утро Родины" начинается с Сахалина
- На Сахалине испытать рыбацкую удачу в устье реки Найба вышли 87 команд
- Проект Южно-Сахалинского аэропорта можно рассмотреть во всех деталях
- Основная задача для Сахалина - привлечь частные инвестиции в инфраструктурные объекты
- На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
- Российские паралимпийцы на Сахалине готовятся к выступлениям в Южной Корее
- На Сахалине переведут на общероссийский стандарт 52,4 км железной дороги
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.