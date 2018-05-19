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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 28 Мая, 14:53 |
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Сахалин стал лидером по росту в рейтинге инвестиционного климата
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рассказал на ПМЭФ в Санкт-Петербурге о том, как региону удалось за год выйти в лидеры роста национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2017 году Сахалинская область входила в последнюю десятку рейтинга, в этом году стала лидером роста. За год регион поднялся на 42 позиции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы упростили составление бизнес планов для инвесторов. Начали оценивать работу институтов развития на советах с участием инвесторов, организовали консультации по поддержке бизнеса в муниципалитетах. Работаем с корпорацией малого и среднего бизнеса, а также с получателями «дальневосточного гектара» и сформировали меры поддержки для их проектов», - подчеркнул Олег Кожемяко.
По словам губернатора, для оценки регулируемого воздействия на бизнес были привлечены сторонние эксперты, которые позволили объективно оценить ситуацию.
«Область находилась внизу по уровню давления на бизнес. Мы создали штаб по защите предпринимателей, многое удалось сделать с участием общественных организаций «Деловая Россия и «Открытая Россия». Ряд проблем мы обсудили вместе с прокуратурой. В результате бизнес стал больше доверять власти. У нас появилась площадка «Бизнес власть: откровенный разговор» где в режиме открытого микрофона можно обсудить проблемы новые решения», - добавил он.
В завершении глава региона отметил, что сейчас в области важно решить вопрос кадрового обеспечения. И проведение шестого национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkillsRussia в Сахалинской области может дать хороший импульс для развития профессионального образования.
Фото: фотобанк ПМЭФ.
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