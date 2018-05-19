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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 28 Мая, 18:18 |
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На Сахалине планируется построить завод по выпуску конструкций для строительства быстровозводимых домов
По предварительным расчетам, предприятие сможет ежегодно выпускать 35-40 тысяч кубометров готовой продукции. Договоренностей с инвестором о реализации проекта достигли власти региона - накануне на полях Петербургского международного экономического форума было заключено партнерское соглашение.
Подписи под документом поставили президент, председатель правления холдинга Михаил Шамолин и губернатор региона Олег Кожемяко. Участие в церемонии принял также Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Основные цели сотрудничества - развитие в Сахалинской области деревянного домостроения, организация поставок из региона на российский и зарубежный рынки лесопромышленной продукции высокого передела, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Планируем реализовать на Сахалине сразу несколько проектов, связанных с развитием лесопромышленного комплекса и туризма. Главный из них – по строительству завода, который будет выпускать клееные деревянные конструкции для быстровозводимых домов. Такая продукция может быть востребована не только в регионе, но и отправляться на экспорт в соседние страны – Японию, Корею и Китай. Предстоящим летом детально изучим имеющуюся на острове сырьевую базу для принятия окончательного решения по инвестиционному проекту, - рассказал Михаил Шамолин. – Вместе с этим полагаем возможным уже в самое ближайшее время начать строить на острове дома и мини-гостиницы из привозных деревянных конструкций. Считаю, что у Сахалина сегодня есть хороший потенциал для развития, у него огромное будущее.
- В этом году совместно с партнерами рассчитываем дать старт двум пилотным проектам – строительству быстровозводимого жилья для многодетных семей и небольших гостиниц на курорте «Горный воздух». Кроме быстроты возведения такой вид сооружений отличается еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью, - сказал губернатор региона Олег Кожемяко.
«Сегежа Груп» - один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. В его состав входят как российские, так и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция реализуется в 88 странах мира. Компания занимает первые места в России по производству пиломатериалов и домов из клееного бруса.
Сейчас она реализует ряд инвестиционных проектов в регионах страны. В частности, в Москве и Подмосковье запланировано строительство эко-кварталов с применением деревянных конструкций, а в Вологодской области - завода по производству CLT-панелей.
Начавшийся накануне в северной столице Петербургский экономический форум - это международная площадка, на которой представители деловых и властных кругов обсуждают ключевые вопросы и задачи, стоящие перед Россией и другими странами. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.
Ежегодно на форуме представлены и российские регионы. Правительство Сахалинской области на ПМЭФ-2018 запланировало подписание ряда соглашений.
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