На Сахалине планируется построить завод по выпуску конструкций для строительства быстровозводимых домов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 28 Мая, 18:18 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Особая привилегия: Жить на вулкане
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2018

Регион сегодня
28.05 |
РРПК построит рыбоперерабатывающий завод в Приморье за 1,5 млрд руб
28.05 |
Экспорт черного лома с территории Дальнего Востока приостанавливается на 180 дней
28.05 |
В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
28.05 |
В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
28.05 |
Власти Сахалина и Хоккайдо объединят усилия в организации взаимных безвизовых поездок
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Мая 2018, 09:30 | Регион сегодня

На Сахалине планируется построить завод по выпуску конструкций для строительства быстровозводимых домов

Создать на острове новое производство намерен российский лидер отрасли - холдинг лесопромышленных компаний "Сегежа Груп", входящий в АФК "Система".

По предварительным расчетам, предприятие сможет ежегодно выпускать 35-40 тысяч кубометров готовой продукции. Договоренностей с инвестором о реализации проекта достигли власти региона - накануне на полях Петербургского международного экономического форума было заключено партнерское соглашение.

Подписи под документом поставили президент, председатель правления холдинга Михаил Шамолин и губернатор региона Олег Кожемяко.  Участие в церемонии принял также Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Основные цели сотрудничества - развитие в Сахалинской области деревянного домостроения, организация поставок из региона на российский и зарубежный рынки лесопромышленной продукции высокого передела, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Планируем реализовать на Сахалине сразу несколько проектов, связанных с развитием лесопромышленного комплекса и туризма. Главный из них – по строительству завода, который будет выпускать клееные деревянные конструкции для быстровозводимых домов. Такая продукция может быть востребована не только в регионе, но и отправляться на экспорт в соседние страны – Японию, Корею и Китай. Предстоящим летом детально изучим имеющуюся на острове сырьевую базу для принятия окончательного решения по инвестиционному проекту, - рассказал Михаил Шамолин. – Вместе с этим полагаем возможным уже в самое ближайшее время начать строить на острове дома и мини-гостиницы из привозных деревянных конструкций. Считаю, что у Сахалина сегодня есть хороший потенциал для развития, у него огромное будущее.

- В этом году совместно с партнерами рассчитываем дать старт двум пилотным проектам – строительству быстровозводимого жилья для многодетных семей и небольших гостиниц на курорте «Горный воздух». Кроме быстроты возведения такой вид сооружений отличается еще и высокой сейсмобезопасностью и экологичностью,  - сказал губернатор региона Олег Кожемяко.

 «Сегежа Груп» - один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины. В его состав входят как российские, так и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция реализуется в 88 странах мира. Компания занимает первые места в России по производству пиломатериалов и домов из клееного бруса.

Сейчас она реализует ряд инвестиционных проектов в регионах страны. В частности, в Москве и Подмосковье запланировано строительство эко-кварталов с применением деревянных конструкций, а в Вологодской области - завода по производству CLT-панелей.

Начавшийся накануне в северной столице Петербургский экономический форум - это международная площадка, на которой представители деловых и властных кругов обсуждают ключевые вопросы и задачи, стоящие перед Россией и другими странами. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

Ежегодно на форуме представлены и российские регионы. Правительство Сахалинской области на ПМЭФ-2018 запланировало подписание ряда соглашений.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  ПМЭФ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика