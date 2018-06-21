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«ТрансКредитБанк» на Сахалине нарушил права заемщиков при заключении договоров кредитования
20 декабря 2011 года Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области была проведена плановая выездная проверка ОАО «ТрансКредитБанк» по месту нахождения Южно-Сахалинского филиала на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей при осуществлении банковских операций. В ходе мероприятия было установлено, что типовые формы кредитных договоров банка содержат условия, ущемляющие установленные законом права потребителей.
Так, в договоре ипотечного кредитования содержится пункт о взимании единовременной комиссии за начисление кредитных средств на банковский счет заемщика (в размере 1500 рублей), что противоречит статье 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Кроме этого, в том же договоре другим пунктом было оговорено, что банк вправе в одностороннем порядке изменить действующие тарифы кредитора, информируя об этом заемщика на информационных стендах в операционных залах кредитора не позднее 14 дней до вступления в силу данных изменений.
Управление также выявило и другие грубые нарушения Закона, поэтому в отношении банка было вынесено постановление об административном правонарушении с назначением штрафа в размере 10 000 рублей. Не согласившись с этим постановлением, ОАО «ТрансКредитБанк» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Арбитражный суд Сахалинской области отказал в удовлетворении требований банка, поскольку условия, включенные в типовые формы кредитных (в т.ч. ипотечных) договоров, ущемляют законные права потребителей. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу истца – без удовлетворения, сообщает главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда Марина Кратанчук.
"Дальневосточный капитал".
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