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Среда| 26 Сентября, 17:59 |
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На Сахалине открыт новый спортивный комплекс площадью 2000 кв.м
Общая площадь профильного сооружения, возведенного в Алтайском переулке областного центра, – более 2 тысяч квадратных метров. В нем разместились тренажерный и фитнес-залы, а также несколько теннисных кортов.
- Много лет на этом месте был пустырь, он был десятки лет, но два года назад руководство нашей компании приняло решение о строительстве этого комплекса. У нас за плечами был опыт - ровно 20 лет назад на острове Итурупе мы построили свой первый подобный объект. Это было огромное событие для острова, это был единственный спортивный комплекс, где был теннисный корт, тренажерный зал и множество других секций, в которых выросло не одно поколение курильских детей. И мы решили применить свой опыт здесь. Мы очень старались, мы хотели, чтобы зал был комфортным, уютным, доставлял радость нам и нашим детям, чтобы мы все становились лучше. Что получилось - судить вам самим, - в ходе торжественного открытия заметил основатель "Гидростроя" Александр Верховский, пишет ИА Sakh.com.
В тестовом режиме спорткомплекс, получивший имя «Гидрострой», начал работать еще в октябре прошлого года. Первыми для посетителей были открыты теннисные корты, а с февраля 2018 года здесь появился комфортный фитнес-зал.
- Сейчас здесь функционируют 2 профессиональных теннисных корта с покрытием «хард» с зоной трибун, фитнесс-зал площадью 520 квадратных метра. Он оснащен ультрасовременными тренажерами, не имеющими аналогов на Дальнем Востоке и системой экспресс-диагностики, - рассказал управляющий комплексом Алексей Рокотов. - Также в спорткомплексе есть залы детской спортивной гимнастики и высокоинтенсивной групповой тренировки, а также медицинский кабинет с уникальным оборудованием диагностики тела и фитнес-бар.
Уже сегодня спортивное сооружение регулярно посещают более 500 человек. Ветераны спорта Сахалинской области – на бесплатной основе. В числе тренеров – 25 специалистов, среди которых мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры чемпионатов различного уровня по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу, грепплингу, неоднократные победители национальных и международных турниров по теннису.
- В регионе только за последние три года были построены 55 объектов спортивной инфраструктуры. Крытые спортивные комплексы появляются как в городах, так и в небольших населённых пунктах, - отметил в ходе состоявшейся церемонии открытия сооружения глава региона Олег Кожемяко. - Очень важно, что к этой работе активно подключается бизнес, который также строит новые спортивные объекты. Комплекс «Гидрострой» востребован и приносит большую пользу. Сегодня на Сахалине и Курилах уже более 195 тысяч человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это почти 43 процента от общей численности населения. И с каждым новым сооружением эта цифра будет только расти.
На базе открытого спорткомплекса был проведен теннисный турнир в рамках Российского теннисного тура на кубок мэра города Южно-Сахалинска. Участие в нем приняли 23 спортсмена в возрастных группах от 13 до 17 лет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
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