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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:06 |
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Одним из первых поздравление в адрес губернатора Сахалинской области направил Председатель Правительства РФ
Телеграммы направили руководители государства, Администрации Президента и Аппарата Правительства РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, главы российских регионов и иностранных дипломатических представительств, крупнейших компаний, а также лидеры политических партий, религиозных и общественных организаций.
Одним из первых поздравление в адрес губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина направил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев:
«Уважаемый Александр Вадимович! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваша трудовая деятельность связана с Сахалином, где Вы состоялись как эффективный и требовательный руководитель, завоевали уважение среди коллег. Сегодня на посту губернатора области Вы решаете широкий круг задач, связанных с реализацией крупнейших инвестиционных проектов в регионе, модернизацией островной инфраструктуры, повышением уровня жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов!».
В телеграмме Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко говорится: «Уважаемый Александр Вадимович! Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения! Уверена, что Ваши знания, профессионализм, опыт, государственных подход к делу будут и в дальнейшем способствовать развитию социально-экономического потенциала Сахалинской области, повышению благосостояния её жителей».
Руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов обратился к сахалинскому губернатору со следующими словами:
«Уважаемый Александр Вадимович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Опытный руководитель с современным стилем управления, Вы много делаете для обеспечения дальнейшего устойчивого всестороннего развития Сахалинской области, наращивания ее экономического потенциала, укрепления социальной сферы, повышения уровня жизни населения, поддержания политической стабильности, законности и правопорядка в возглавляемом Вами регионе».
Обращаясь к губернатору, первый заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Вячеслав Володин отметил: «Ваша работа, направленная на социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни людей, имеет большое значение для укрепления России».
В поздравительной телеграмме Министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Виктор Ишаев пожелал главе островного региона «крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе на благо жителей Сахалинской области!».
На данный момент в адрес Александра Хорошавина продолжают поступать поздравительные телеграммы и послания, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
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