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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
Такая информация озвучена в ходе рабочего совещания, которое провела председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
Как доложил Евгений Токарев, исполняющий обязанности руководителя регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации, в Южно-Сахалинске работают две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. За счет средств бюджета куплены 53 пассажирских автобуса, шесть единиц коммунальной техники и три – сельскохозяйственной. Областные власти намерены и в дальнейшем приобретать для муниципальных пассажирских и коммунальных предприятий автотранспорт, работающий на газомоторном топливе. Но для серьезного улучшения экологической обстановки в населенных пунктах островного региона следует переводить на газ и многочисленные частные автомобили. С этой целью разработан ряд стимулирующих мер. Среди них - рекламные акции, семинары для представителей бизнеса.
- Выгоды очевидны, сказал Евгений Токарев. – Затраты на топливо снижаются раза в четыре. Кубометр газа стоит 10 рублей, бензин АИ-92 – свыше 40 рублей. Уменьшается в два раза транспортный налог. Исключается хищение топлива на предприятиях. И, что особенно важно, в 10 раз сокращаются выбросы токсичных веществ в окружающую среду.
Эффективной мерой стимулирования может стать компенсация гражданам затрат на переоборудования автотранспорта. Сегодня переоборудование легкового автомобиля в Южно-Сахалинске обходится в среднем в 112 тысяч рублей. Предполагается компенсировать из бюджета половину этих затрат. Для социально незащищенных граждан выплата при переоборудовании автомобиля составит 100 процентов, но не более 112 тысяч рублей. Напомним, сходная мера поддержки практикуется в островном регионе при переводе на газ частного жилого фонда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- У нас в области много частного автотранспорта задействовано в торговле, такси, других отраслях, - отметила Вера Щербина. – Для бизнеса перевод машин на газ станет источником серьезной экономии, позволит улучшить финансовое состояние предприятий.
Председатель правительства области констатировала, что в островном регионе достигнуты положительные результаты по использованию природного газа в качестве моторного топлива. В дальнейшем, по ее мнению, следует создавать специальную газовую инфраструктуру в городах юга Сахалина, наличие которой также будет стимулировать граждан переоборудовать автомобили.
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