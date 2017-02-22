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Около 700 рыбаков вышли на "Сахалинский лед – 2017" в устье реки Найбы
Организаторы честно признаются: сначала они ожидали, что ежегодное мероприятие – шестое по счету - соберет огромное количество зрителей и участников. Когда же в ночь накануне состязаний на юге Сахалина разыгралась сильная метель с обильным снегопадом, они были уверены – никто не приедет. Между тем, жители области в очередной раз доказали: рыбалку они любят настолько сильно, что даже непогода не способна стать помехой. 24 февраля на лед реки Найбы, традиционно богатой навагой, вышли 157 команд. В каждой – по четыре человека. Состав участников оказался очень разнообразным. Уже во второй раз в состязаниях приняли люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего 21 команда. Впервые включились в состязания и представители коренных малочисленных народов Севера. Впрочем, в «Сахалинский лед» давно уже перестал быть сугубо региональным мероприятием. Приехали на Сахалин, чтобы испытать рыбацкую удачу, гости из всех дальневосточных регионов, а также Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Взлетевшая в небо ракета дала старт состязаниям. Правила простые. Для командного этапа отведен всего один час. Та команда, чей улов окажется наиболее весомым, окажется в победителях. Естественно, установлены и ограничения. В зачет не принимается навага длиной менее 19 сантиметров. Молодь нужно отпускать. Брошенная на льду некондиционная рыба может стать поводом для дисквалификации.
Не пропустил народную рыбалку и губернатор Олег Кожемяко. Он вошел в состав команды № 222.
- Погода подтверждает, что здесь собрались истинные ценители рыбалки, - сказал глава области. – Клев есть. Мы уже поймали несколько экземпляров наваги разных размеров.
Считается, что шум рыбу отпугивает. Однако представители областного министерства торговли и продовольствия поступили вопреки традиции. К четырем рыбакам – участникам команды – они добавили весьма шумную группу поддержки. В результате дела у рыбаков из минторга шли хорошо, то и дело они снимали с крючков крупную навагу.
- Мы регулярно участвует в соревнованиях, - рассказала министр торговли и продовольствия Инна Павленко. – Сегодня приехали на Найбу с новыми кричалками, чтобы помочь своей команде.
- Мы очень благодарны представителям коренных малочисленных народов Севера аппарата губернатора и правительства области, которые помогли нашей команде впервые принять участие в состязаниях, - рассказал Борис Неганов из поселка Виахту Александровск-Сахалинского района. – Мы не вошли в число победителей, но нам очень понравилось мероприятие. Поэтому будем участвовать в нем в дальнейшем, и, надеюсь, добьемся успеха.
Как всегда, самым драматичным этапом состязаний оказался рыбацкий биатлон. К нему по правилам допускаются участники 30 команд с наиболее высокими уловами. Первенство личное, поэтому каждый за себя. Для состязаний отвели протяженный участок ледового поля. Он разделен на четыре части. По сигналу участники состязаний должны выбежать на первый участок поля и пробурить лунки. Право перейти в следующий сектор получает только тот, кто поймает рыбу зачетного размера. И так – до самого финиша. Для победы одной рыбацкой удачи было мало. Участникам соревнований предстояло не только передвигаться бегом по полю почти по колено в снегу, но и бурить лунки в очень толстом льду.
Рыба в Найбе в день соревнований оказалась активной. А оттого на рыбацкий биатлон потребовались считанные минуты. Вскоре после старта с четырьмя «хвостами» в руках финишную черту пересек житель Южно-Сахалинска Виктор Христофоров. Он и получил от Олега Кожемяко главный приз – Кубок губернатора Сахалинской области и лодку с мотором. Вторым стал еще один житель областного центра - Яков Франк. Ему достался лодочный мотор. На третьем месте – участник команды № 207 Ясикава Ен Бу. Его приз - лодка.
В командном зачете на первом месте оказались сотрудники «Сахалинрыбвода». Их команда № 123 под названием «Пацаны» смогла добыть самую крупную навагу – длиной в 40 сантиметров. Второе место - у № 23. Третье – у команды № 69. Обе из Южно-Сахалинска.
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