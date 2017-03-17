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Федеральный центр окажет содействие Сахалину в сфере развития портового хозяйства
Представители федеральной и региональной власти, а также ряда бизнес-структур, которые на Сахалине арендуют причальные сооружения, обсудили возможности совместной деятельности для развития портового хозяйства.
На юге острова в модернизации сейчас нуждаются все основные морские гавани: Холмский, Корсаковский и Невельский порты. Для линии Ванино – Холмск в предстоящие годы будут построены новые паромы взамен тех, что эксплуатируются еще с советских времен. Однако чтобы повысить эффективность переправы необходимо еще и усовершенствовать причальные сооружения в порту, необходимые для обслуживания новых судов, пришли к выводу участники совещания.
- Для Сахалинской области эти вопросы имеют огромное значение, в силу того, что на линии часто возникают сложности с отправкой грузов и пассажиров. На противоположном берегу в Ванино скапливаются десятки вагонов с грузами – это ситуация, ставшая, к сожалению, уже привычной. Возможности переправы помимо сложных погодных условий ограничивают еще и недостаточные технические возможности существующих паромов и неразвитая инфраструктура в порту Холмска. И очень важно синхронизировать действия по строительству новых судов на данной линии и портовых причальных стенок, - отметил глава области.
В Корсаковском порту, получившем статус свободного, сегодня реализуется проект по строительству пассажирского терминала. Его главные составляющие - здание нового морвокзала и вынесенный в море на несколько сотен метров причал.
- Мы говорим о том, чтобы новые сооружения в южной части порта Корсакова были рассчитаны на приемку в летний период больших круизных судов, а также в течение всего года – паромов. Задача комфортного обслуживания пассажиров – главная в проекте. Надо сделать так, чтобы у как можно большего числа туристов возникло желание сойти на сахалинский берег, - уточнил требования к начинанию Виктор Олерский.
В порту уже проведены гидрологические изыскания, идет уточнение наиболее приемлемых технических решений. АО «Корсаковский морской торговый порт» направило в федеральное агентство морского и речного транспорта декларацию о намерении инвестировать в проект. Значительную долю средств на проведение работ – более 1 миллиарда рублей - готов выделить федеральный бюджет. Предусмотрено областное софинансирование будущей стройки. Ожидается, что ориентировочно в мае этого года начнется проектирование новых портовых сооружений.
Дальнейшее развитие ждет и Невельский порт, который сегодня специализируется в том числе на отгрузке угля. Топливо отсюда поставляют в Японию, Корею и российские регионы Дальнего Востока. За счет частных инвестиций в порту завершают ремонт уже третьего причала. В планах на этот год – практически вдвое увеличить объемы перевалки угля – до 1,8 миллиона тонн.
- В реконструкцию портовых сооружений наша компания за последние 3 года вложила около одного миллиарда рублей. Было создано порядка 100 рабочих мест. Сейчас работаем над проектом современного терминала, который будет удален от города и вынесен в море, что исключит негативное воздействие на экологическую обстановку. На эти цели закладываем собственные средства, – сообщил руководитель компании «Горняк-1» Аслан Тадтаев.
Также, добавил он, в планах компании нынешней весной уйти от автомобильных перевозок угля в порт. Вместо этого будет использоваться железнодорожный транспорт, предварительные договоренности достигнуты с РЖД. В этом случае дороги в районе будут освобождены от большегрузов. А порт начнет принимать значительно большие объемы угля - около 8 тысяч тонн ежесуточно.
Все три основных порта юга Сахалина - Холмский, Корсаковский и Невельский - сегодня являются универсальными. Они обрабатывают как каботажные, так и экспортно-импортные генеральные грузы широкой номенклатуры: навалочные, насыпные, рефрижераторные, наливные (нефтепродукты), рыбопродукцию, лес и пиломатериалы, контейнеры, автомобили и строительную технику.
Для того, чтобы ускорить их развитие власти региона предложили ввести на территории районов, где расположены морские ворота режим свободного порта. Это позволит не только увеличить грузо- и пассажирооборот с модернизацией наземной инфраструктуры, но и дать толчок к открытию новых производств с привлечением современных технологий, запуск которых может оказать мультипликативный эффект для всех ближайших регионов Дальнего Востока.
Напомним, недавно инициативу сахалинских властей о распространении режима свободного порта Владивосток на территорию Углегорского района поддержал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Придание муниципальному образованию такого статуса, по оценкам, позволит реализовать там более 10 проектов в сфере угледобычи, развития портовой и горнодобывающей инфраструктуры. Не дожидаясь окончательного решения по данному вопросу, основной инвестор и самый крупный угледобытчик Сахалина - Восточная горнорудная компания продолжает наращивать объемы производственной деятельности.
Основная часть добытого угля в районе сегодня идет на экспорт через порты Шахтерска и Бошняково - потребности Сахалина в нем полностью закрыты. По итогам 2016 года отгрузка угля через морскую гавань Шахтерска увеличилась до 3 миллионов тонн. По расчетам на такие же объемы перевалки топлива в этом году выйдет и порт Бошняково.
- Вкладывая собственные средства, мы планируем развивать оба порта. В границах морских ворот Шахтерска считаем целесообразным построить еще один терминал для отгрузки угля, с новыми складами. Это позволит избежать полной остановки производственной деятельности порта на время его реконструкции в рамках первоначального плана, который предполагал удлинение существующей причальной стенки. Рассчитываем, что в перспективе порт будет способен отгружать до 10 миллионов тонн угля ежегодно, - сообщил председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра. – Сейчас мы вплотную подошли к проектированию новых сооружений, в ближайшее время состоится выбор проектной и строительной организаций.
По его словам, в портах Шахтерска и Бошняково также предстоит провести дноуглубительные работы. В планах угольщиков при реализации проектов увеличить втрое объемы добычи «черного золота» - с 4 до 12 миллионов тонн. При этом будут созданы новые рабочие места, а развитие предприятий отрасли в Углегорском районе повлечет за собой создание смежных производств.
- В течение двух недель инвесторы, которые заинтересованы в развитии портового хозяйства Сахалина, предоставят дорожные карты по реализации проектов. Ежемесячно в министерстве транспорта России будут проходить совещания по координации действий между властью и бизнес-структурами. Это даст возможность отслеживать ход работ, оперативно определять меры и объемы необходимой инвесторам поддержки, - подвел итоги совещания губернатор Олег Кожемяко. - Комплекс реализуемых мероприятий позволит создать устойчивую систему работы сахалинских портов, чтобы они могли принимать и пассажиров, и обрабатывать грузы при помощи современных терминалов.
- Федеральный центр окажет содействие Сахалину в сфере развития портового хозяйства
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