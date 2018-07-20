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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:12 |
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Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и ОАО «Росгеология»
Ресурсный сектор - один из основных источников доходов областного бюджета. Именно поэтому освоению минерально-сырьевой базы региона областное правительство уделяет особое внимание, а увеличение объемов месторождений полезных ископаемых отражено в стратегических документах развития Сахалина и Курил.
Как отметил губернатор, в настоящее время назрела необходимость уточнения состояния ресурсной базы островов. Прежде всего, правительство региона заинтересовано в активизации геологических работ по запасам угля на уже открытых месторождениях, а также в разведке новых залежей. Это позволит привлечь инвесторов в угольную промышленность, открыть новые производства, создать рабочие места.
- Что касается угольной отрасли, то в результате совместной работы с Росгеологией мы рассчитываем на получение продукта, который мог бы стать основой появления новых производств, привлечения инвестиций. Областное правительство готово участвовать в этой работе не только в качестве административного партнера, но и финансового, - сказал губернатор.
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