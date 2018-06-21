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27 Апреля 2016, 14:54 | Регион сегодня

Объем инвестиций в строительство свиноводческого комплекса на Сахалине составит свыше 2 млрд рублей

Руководители АО "Корпорации развития Сахалинской области" и АО "Мерси Агро Сахалин" подписали очередной документ, касающийся финансирования строительства второй очереди современного свиноводческого комплекса в селе Таранай, Анивского района, Сахалинской области. Это договор купли-продажи акций компании-оператора АО "Мерси Агро Сахалин".

Финансирование проекта будет осуществляться в форме докапитализации, путем вложения средств в уставной капитал компании-оператора в течение года. В целом объем инвестиций в проект составит свыше двух миллиардов рублей. Это средства АО «Корпорации развития Сахалинской области» и компании-оператора - АО «Мерси Агро Сахалин». Реализация проекта идет при активной поддержке Правительства Сахалинской области. 

- Продукция второй очереди свинокомплекса начнет поступать в торговую сеть уже во второй половине 2017 года. Считаю, что это очень важный, социально-значимый для Сахалинской области проект, - отметил министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко. 

Компания-оператор проекта АО «Мерси Агро Сахалин» является резидентом ТОР «Южная». Проект прошел согласование и получил одобрение Правительства РФ.  Корпорация развития Сахалинской области поддерживает и финансирует его в соответствии с решениями Совета директоров, который одобрил график и порядок финансирования проекта.

В результате реализации первого этапа проекта на рынок Сахалинской области уже поступает порядка 1 000 тонн высококачественной свинины в год. При расширении уже действующего производства до 62 000 голов этот показатель составит более 5 000 тонн, что в итоге закроет потребность региона в данном продукте на 65%. 

В составе свиноводческого комплекса появится современная бойня и цех по разделке мясной продукции, что позволит поставлять на рынок охлажденное свежее мясо самого высокого качества. В течение всего периода реализации инвестиционного проекта предусмотрено сдерживание роста цены мяса свинины в пределах инфляции. Дополнительно будет создано 100 рабочих мест

Особое внимание в проекте уделено вопросам экологии. На свинокомплексе предусмотрена двухступенчатая системы очистки стоков с применением самого современного оборудования.

- Данный проект имеет экономическую и бюджетную эффективность, его финансирование осуществляется на условиях возвратности и платности. По завершении инвестиционной стадии деньги будут возвращены в Корпорацию развития Сахалинской области для использования в других сферах экономики, - подчеркнул генеральный директор АО «Корпорация развития Сахалинской области Сергей Хоточкин.

Досье "Дальневосточного капитала": Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. Создано в конце 2015 года. 100% акций принадлежит Правительству Сахалинской области. Уставной капитал – 50 миллиардов рублей. Основные цели создания - обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики региона посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: инвестиции  сельское хозяйство 


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